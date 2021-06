Un posto al sole continua a tenere con il fiato sospeso gli affezionati telespettatori di Rai 3 che secondo le anticipazioni, nella settimana dal 28 giugno al 2 luglio, vivranno diverse emozioni con i vari protagonisti.

Per Filippo e la sua famiglia ci saranno momenti di tensione a causa dell'operazione che dovrà affrontare: durante il suo ricovero, il figlio di Ferri scapperà dall'ospedale per concedersi un momento di felicità con Irene e Serena. Roberto sarà in apprensione per suo figlio, ma potrà contare sul sostegno di Marina, che inizierà a trascurare Fabrizio pur di aiutare il suo ex compagno.

Nel frattempo, tra Silvia e Michele le cose andranno decisamente a peggiorare e la donna arriverà a tradire suo marito, anche se poco dopo se ne pentirà.

Ci sarà spazio anche per il ritorno di Rossella e per la vendetta di Alberto che si rivolgerà a Niko in cerca di assistenza legale.

Per Filippo arriverà il momento di affrontare il delicato intervento: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 28 giugno al 2 luglio raccontano che tutti gli abitanti di Palazzo Palladini vivranno dei momenti di preoccupazione per le sorti di Filippo. Il marito di Serena, infatti, dovrà sottoporsi a un delicato intervento alla testa, ma potrà contare sul prezioso aiuto degli amici e della sua famiglia.

L'uomo farà di tutto per tranquillizzare Irene, ma in realtà avrà molta paura di non rivedere la sua famiglia: per questo si concederà la piccola follia di fuggire dall'ospedale per un pic-nic con sua moglie e sua figlia.

Rossella tornerà in città per concludere il percorso universitario: spoiler fino al 2 luglio

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana fino al 2 luglio rivelano che Marina resterà a Napoli per sostenere Roberto in un momento così difficile per lui e inevitabilmente trascurerà Fabrizio.

Nel frattempo, Guido e Mariella faranno in modo che tra Silvia e Michele possa ritornare il sereno, ma non sarà affatto facile. La titolare del Vulcano, infatti, sarà sempre più attratta da Giancarlo e si lascerà andare con lui, anche se poco dopo si sentirà profondamente il colpa per aver tradito Michele. Per Silvia ci saranno anche momenti di gioia, grazie al ritorno di Rossella che sarà di nuovo a Napoli per sostenere il suo ultimo esame e il ritorno della ragazza non sarà indifferente agli occhi di Patrizio.

Infine, per Alberto continuerà il periodo di frustrazione e l'uomo sfogherà la propria rabbia contro Samuel, chiedendogli di liberare la casa in affitto. Quando subirà l'ennesima umiliazione a causa di Barbara, Palladini si rivolgerà a Niko, chiedendo al giovane avvocato di dargli assistenza legale.