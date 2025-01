Clara troverà la lettera d'amore che Irene ha scritto per Alfredo nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 in onda dal 20 al 24 gennaio. Le anticipazioni rivelano che Irene sarà molto confusa e deciderà di dichiarare i suoi sentimenti a Perico, ma non gli consegnerà la sua lettera, decidendo di conservarla in casa. Nel frattempo, Alfredo confesserà a Clara di aver aiutato Irene, e questo scatenerà un duro scontro tra loro. Le cose non andranno meglio tra Adelaide e Marcello, perché lui si sentirà trascurato dalla contessa. Umberto guadagnerà sempre più terreno con la cognata, tanto che Marcello confesserà di non voler più occuparsi del suo patrimonio.

A Il Paradiso delle signore torna il triangolo Irene, Clara e Alfredo

Irene, Clara e Alfredo saranno protagonisti nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 9. Per la signorina Cipriani non ci sarà più il problema con il fisco, ma saranno i sentimenti per Alfredo a metterla in difficoltà. Le cose non andranno meglio per Clara, che, dopo aver visto l'abbraccio di Irene con il suo fidanzato, non potrà fare a meno di avere dei dubbi. La ragazza parlerà con Elvira delle sue preoccupazioni, ma poi deciderà a dire tutto a Irene per chiarire la situazione. Clara chiederà spiegazioni alla signorina Cipriani, che, rispettando l'accordo con Alfredo, non le dirà nulla del prestito ricevuto da lui per saldare il suo debito.

Irene sarà molto confusa e scriverà ad Alfredo una lettera d'amore, di cui si pentirà quasi subito e cercherà di recuperarla prima che il ragazzo la legga. Più tardi, Clara verrà a sapere che Alfredo ha ricevuto una bella somma di denaro per il cambio e sarà delusa dal fatto che lui non gliene abbia parlato. Alfredo sarà costretto a dire a Clara la verità: ha usato il denaro per aiutare Irene con il debito.

La ragazza sarà furiosa e metterà in discussione la sua relazione con Perico.

Tensioni tra Marcello e Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 raccontano che, il giorno dopo la discussione con Clara, Alfredo andrà a casa sua a cercarla. Irene gli dirà che la ragazza è andata già via e quindi non riuscirà a chiarirsi con lei.

Al suo ritorno, Clara prenderà le sue cose per andare a stare un po' di tempo da Salvatore ed Elvira, ma troverà la lettera di Irene per Alfredo. Clara prenderà una decisione definitiva riguardo alla sua storia d'amore. Ci saranno novità anche per Adelaide, che deciderà di aiutare Umberto a riprendere il controllo sulla Galleria Milano Moda. Per la donna, però, arriveranno anche dei problemi di salute, visto che avrà un mancamento che farà preoccupare Guarnieri. Quest'ultimo spingerà sua cognata a fare una visita da uno specialista e Marcello si sentirà messo da parte, perché non sarà informato di tutto questo. Le tensioni tra Adelaide e Barbieri aumenteranno giorno dopo giorno, tanto che Marcello confesserà di non voler più gestire il patrimonio della contessa.

L'abbraccio di Irene e Alfredo

Nelle puntate precedenti, Irene si è trovata nei guai con il fisco e Alfredo ha provato ad aiutarla per fare ricorso. La richiesta della signorina Cipriani non è andata a buon fine e lei si è ritrovata con un grosso debito da pagare. L'unica soluzione per lei è stata andare a chiedere un prestito a suo padre, ma l'uomo non ha potuto aiutarla. Alla fine, a dare a Irene il denaro necessario a ripagare il suo debito è stato Alfredo, che però non ha detto nulla a Clara. Irene, per la gioia, ha ringraziato Alfredo con un abbraccio a cui Clara ha assistito di nascosto.