Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita, con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 28 giugno al 3 luglio. L'avvocato Felipe sarà indeciso se andare in chiesa oppure no, mentre la perfida Genoveva Salmeron proverà a tranquillizzare tutti i presenti che il suo uomo si presenterà. Intanto, Lolita entrerà in travaglio, mentre Camino scoprirà che la pittrice francese Maite è stata arrestata dalla polizia. Infine, arriverà in città un prete, padre Anrubia, che dichiarerà di sapere la verità in merito alla scomparsa di Ursula.

Una Vita, prossime puntate fino al 3 luglio: Sampaio vorrà allontanarsi sempre di più da Santiago

Nelle prossime puntate della soap opera Una Vita, la domestica brasiliana Marcia Sampaio tenterà in tutti i modi di interrompere il matrimonio tra Felipe e l'ex moglie di Alfredo Bryce, ma non ci riuscirà e avrà un mancamento lungo la strada. Nel frattempo, Felicia dirà a Camino di non andare a vedere Maite in prigione, ma la giovane non ascolterà sua madre e si farà accompagnare da Liberto. Infine, Santiago Becerra vorrà prendersi cura della domestica Marcia Sampaio, ma la donna non lo accompagnerà più a Cuba e penserà soltanto che sia un traditore.

Una Vita, prossimi episodi fino al 3/7: Mendez proverà a interrogare Camino

Nei prossimi episodi spagnoli di Una Vita, l'ispettore Méndez interrogherà la giovane Camino in merito alla presunta relazione con la pittrice Maite e, grazie a Felicia, sua figlia non sarà sospettata. Nel frattempo, la perfida Genoveva e Alvarez Hermoso ritorneranno dal loro viaggio di nozze, ma Santiago Becerra penserà a vendicarsi contro di lei.

Intanto, l'avvocato Felipe capirà che Marcia è triste e proverà in tutti i modi a rimediare, mentre Camino verrà a sapere chi è stato a denunciare la pittrice francese Maite e prometterà a Liberto di non andare a cercarlo da nessuna parte.

L'ispettore Mendez ascolterà la testimonianza del prete che arriverà in città

Gli spoiler di Una Vita rivelano che Cesáreo ritornerà nel quartiere spagnolo di Acacias 38 per ricominciare a fare il guardiano.

Nel frattempo, Emilio riuscirà a convincere Camino ad andare dalla lavandaia che ha denunciato Maite, nonostante la promessa che la giovane aveva fatto a Liberto. Intanto, un prete molto misterioso arriverà in città per trovare l'ispettore Méndez, presentandosi come padre Anrubia e dicendo di sapere la verità in merito alla morta della dark lady Ursula Dicenta. Infine, la testimonianza di padre Anrubia potrà cambiare la vita di alcuni personaggi, tra cui anche la perfida Genoveva Salmeron.