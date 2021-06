Nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5, Maite verrà arrestata e subito si penserà che dietro al suo arresto ci sia lo zampino di Felicia. Camino ne sarà convinta e affronterà la madre, la quale però negherà ogni suo coinvolgimento. Sta di fatto che la pittrice finirà dietro le sbarre con l'accusa di aver avviato una relazione immorale che era condannata dalla società dell'epoca.

Felicia cerca di tenere lontane Camino e Maite

In Una vita, la relazione clandestina e peccaminosa tra Maite e Camino non rimarrà un segreto ancora a lungo.

Ben presto Felicia ne verrà a conoscenza grazie a Liberto e ciò scatenerà la sua rabbia. La ristoratrice infatti, non prenderà affatto bene la cosa, convinta che la figlia debba sposare il giovane Ildefonso. Felicia avrà un duro scontro prima con Camino, arrivando ad insultarla e a schiaffeggiarla per poi andare ad affrontare Maite, intimandole di stare lontana dalla figlia. Felicia sarà convinta che la pittrice abbia fatto il lavaggio del cervello a Camino e non riuscirà a placare la sua rabbia.

Una vita, anticipazioni: Felicia e Camino ai ferri corti a causa di Maite

Come rivelano le anticipazioni di Una vita, Felicia non si darà pace e cercherà in tutti i modi di tenere lontane Camino e Maite.

In casa Pasamar, con il prosieguo delle puntate, le cose non saranno destinate a migliorare. Emilio veglierà sulla sorella iniziando a seguirla e se la prenderà anche con Liberto, reo di aver fatto sapere a Felicia della tresca tra le due donne. Nel frattempo, Maite e Camino saranno preoccupate per tutta questa situazione, visto che anche Rosina sarà a conoscenza del loro segreto e non vedrà l'ora di creare pettegolezzi nel quartiere.

Sarà Liberto a mettere un freno alla moglie, impedendole di rivelare la verità sulla relazione peccaminosa delle due. Nel frattempo, Ildefonso tornerà ad Acacias e vorrà riprendere la relazione con Camino, la quale però si rifiuterà, minacciando la madre di rivelare ai quattro venti la sua storia d'amore con Maite.

Maite viene arrestata per la relazione immorale con Camino

La pittrice, nel corso dei nuovi episodi di Una vita, sembrerà pronta a lasciare Acacias e Camino vorrà seguirla. Pertanto andrà a casa e preparerà una valigia, convinta di fuggire insieme alla sua amata in Francia. Una guardia civile intanto starà cercando Maite e Camino sarà sicura che sia stata la madre Felicia a denunciare la donna. Felicia negherà ogni suo coinvolgimento e poco dopo si verrà a sapere che Maite è stata arrestata proprio sotto gli occhi di Camino, con l’accusa di aver avviato una relazione immorale e contro natura condannata dalla società. Camino sarà disperata e chiederà a Liberto di muovere le sue conoscenze per poterla incontrare in carcere.

L'uomo, cercherà di aiutare Camino, visto che si sentirà in colpa per aver spifferato tutto a Felicia. Come si risolverà questa intricata story line? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv iberica.