Venerdì 28 maggio è stata trasmessa l'ultima puntata della soap opera della Rai, Il Paradiso delle Signore 5. Un finale che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso: alcune storie si sono concluse con un felice lieto fine, altre invece no. Uno degli attori della seguitissima Serie TV, ovvero Alessandro Cosentini, alias Cosimo Bergamini, ha rilasciato un'intervista al portale tvserial nella quale ha commentato non solo ciò che è accaduto nel finale di stagione, ma anche quello che gli sceneggiatori e il regista hanno ideato per il suo amato personaggio.

Ricordiamo, infatti, che Cosimo dopo la morte del padre Arturo e dopo aver perso la sua azienda e di aver cercato di scoprire la verità sulla scomparsa misteriosa di Achille Ravasi, ha deciso di partire per Parigi insieme alla moglie Gabriella Rossi e alla sua mamma, per garantire a quest'ultima delle cure speciali per la sua malattia.

I commenti sull'ultima puntata della serie tv

L'artista per prima cosa ha definito il finale di stagione da "cardiopalma". In questa puntata secondo Cosentini, infatti, è stato glorificato il sentimento dell'amore, quello vero e profondo. Grazie all'aiuto degli sceneggiatori, il pubblico a casa ha potuto riflettere su i diversi messaggi puri e semplici che sono stati trasmessi.

Per questo, l'attore ha voluto rivolgere il suo più vero e profondo ringraziamento agli autori che gli hanno permesso di vivere questa meravigliosa ed avvincente avventura. Nel corso de Il Paradiso delle Signore daily quattro - che è stato un vero e proprio successo - ci sono stati diversi cambiamenti e colpi di scena che Cosentini ha definito 'sorprendenti'.

Mi hanno colpito in primis il finale della storia tra Vittorio e Marta, che è stato doloroso e straziante, ma anche quello tra Maria e Rocco, che al contrario è stato tenerissimo e che mi ha emozionato particolarmente".

Cosimo Bergamini e il suo futuro

In merito alla storyline del suo personaggio Alessandro Cosentini non ha negato che, nel corso delle varie puntate della soap che si è appena conclusa, non gli sarebbe dispiaciuto vedere Cosimo più caparbio nel scovare la verità su Achille Ravasi e di conseguenza più combattivo nei riguardi del Commendator Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e di quella "birbona" della Contessa Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Non è detto, però, che nel corso de Il Paradiso delle signore 6 non sia possibile ciò. In merito, infatti, al futuro di Cosimo Bergamini, Cosentini ha affermato che il giovane ragazzo dell'alta borghesia milanese ha ancora tanto da raccontare. Per questo, non gli dispiacerebbe tornare nei Videa Studio (a Roma) e continuare a far vivere, emozionare e far sognare il suo amato ruolo. "Mi auguro che Cosimo possa riprendere le redini della sua vita e magari sistemare una volta per tutti i conti con quel furbetto del Commendatore", ha così concluso.