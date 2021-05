La storia d’amore tra due protagoniste dello sceneggiato iberico Una vita sarà messa a dura prova. Dalle anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, si evince che Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) verrà arrestata non appena Felicia Pasamar (Susana Soleto) saprà che ha intrapreso una relazione con sua figlia Camino (Aria Bedmar).

Liberto Seler (Jorge Pobes) si sentirà il responsabile della sorte toccata alla pittrice, per aver confessato alla ristoratrice di aver visto delle effusioni tra la giovane Pasamar e la sua insegnante.

Una vita, spoiler: Maite viene minacciata da Felicia

Gli spoiler degli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Liberto non avrà altra scelta oltre a quella di confessare a Felicia di aver sorpreso in atteggiamenti compromettenti sua figlia Camino e Maite in atelier. La ristoratrice oltre a schiaffeggiare la consanguinea minaccerà Zaldua, dicendole di essere disposta a ucciderla con le sue stesse mani qualora tenterà di riavvicinarsi a Camino.

La pittrice non appena Liberto su richiesta della moglie Rosina (Sandra Marchena) la sfratterà di casa, avrà il timore di poter dare scandalo se la sua relazione con la giovane Pasamar dovesse venire alla luce. Quest’ultima nonostante ciò sarà decisa ad avere al suo fianco colei che ama, infatti dimostrerà l’intenzione di voler organizzare la loro fuga dal quartiere.

Zaldua finisce in carcere, Liberto pentito di aver spifferato la relazione tra la pittrice e Camino a Felicia

Il giorno in cui Genoveva (Clara Garrido) e Felipe (Marc Parejo) saranno in procinto di sposarsi, Camino vedrà dei poliziotti cercare Maite. La giovane Pasamar dopo aver avuto il sospetto che la sua amata potrebbe essere nei guai a causa della loro storia d’amore peccaminosa, si recherà subito a casa della stessa per avvisarla.

Purtroppo Zaldua non riuscirà a nascondersi per molto, visto che finirà dietro le sbarre del carcere quando la maggior parte degli abitanti di Acacias 38 si troverà al matrimonio di Alvarez Hermoso e Salmeron: l’arresto della pittrice avverrà sotto lo sguardo di Camino. Quest’ultima si recherà con il fratello Emilio (Josè Pastor) nel loro ristorante per non far apprendere alle autorità di essere l’amante di Maite.

La giovane Pasamar non perderà tempo per scagliarsi contro la madre accusandola di aver denunciato Zaldua: mentre la ristoratrice negherà il suo coinvolgimento con l’intricata questione, Camino in preda alla disperazione chiederà a Liberto di fare il possibile per consentirle di far visita in prigione alla sua amata. Infine il marito di Rosina assalito dai sensi di colpa per aver fatto sapere a Felicia della relazione tra sua figlia e Maite, si impegnerà per eseguire la richiesta della giovane Pasamar.