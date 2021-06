Le anticipazioni della soap opera napoletana Un posto al sole sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda martedì 22 giugno su Rai 3, Clara si allontanerà sempre di più da Alberto Palladini, ma al contrario si avvicinerà a Patrizio, con il quale avrà ormai una relazione alquanto seria e di grande complicità. Nel frattempo Marina Giordano vorrà lasciare Napoli al più presto, ma dovrà fare i conti con l'insistenza di Roberto Ferri, il quale cercherà in tutti i modi di convincerla a non partire, per rimanere al suo fianco.

L'uomo, infatti, avrà deciso di scaricare Lara e avrà occhi solo per il suo nuovo obiettivo. In seguito a Napoli farà ritorno Vittorio Del Bue, la presenza dell'uomo metterà in crisi il rapporto tra Samuel e Speranza.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio e Clara sempre più vicini

Nella puntata di Un posto al sole del 22 giugno, Raffaele e Ornella saranno molto preoccupati per Patrizio e per la sua situazione sentimentale, soprattutto dopo la partenza di Rossella. Il giovane, però, sembrerà aver trovato una stabilità insieme a Clara e i due saranno ormai pronti a fare sul serio. Alberto, intanto, non riuscirà ad arrendersi e cercherà di riavvicinarsi alla Curcio. Nel frattempo Roberto Ferri deciderà di allontanarsi definitivamente da Lara e il suo unico scopo resterà quello di convincere Marina a rimanere a Napoli.

La Giordano, però, avrà idee molto diverse in mente. Successivamente il ritorno di Vittorio Del Bue metterà in crisi la serenità di Samuel e Speranza.

Roberto vuole che Marina resti a Napoli

Clara farà capire ad Alberto di non essere disposta a darle altre possibilità. La donna, invece, sarà determinata a portare avanti la sua relazione con Patrizio, ma sarà consapevole che non sarà facile trovare la giusta armonia, dato che Alberto non riuscirà ancora a lasciarla in pace.

Intanto Roberto Ferri cercherà di convincere Marina che lontano da Napoli non riuscirà mai a trovare la felicità. L'uomo farà di tutto pur di convincere la donna a non andarsene e a non tornare da Fabrizio, ma la donna avrà ormai le sue idee e non sarà tanto facile convincerla. Nel frattempo Speranza sarà messa a dura prova: la giovane sarà ormai felice con Samuel, con il quale avrà trovato una bella sintonia, ma il ritorno improvviso di Vittorio Del Bue rimescolerà tutte le carte.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi al sito RaiPlay.it. All'interno della piattaforma dedicata si può interagire anche con alcuni video, riguardanti gli spoiler e i personaggi della soap opera napoletana.