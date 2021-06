Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne over, non smette mai di stupire. Terminato il percorso (per questa stagione) all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi, la Galgani continua a tenere banco con le sue interviste che non passano mai inosservate. Nonostante abbia raggiunto una "certa età", Gemma ha fatto sapere che non ha ancora perso la speranza di poter convolare di nuovo a nozze con un uomo.

Il sogno di Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne

Nel dettaglio, in una recente intervista che Gemma ha rilasciato al settimanale "Nuovo", ha nuovamente spiazzato tutti affermando che nonostante i suoi 71 anni, spera ancora di poter celebrare il matrimonio della sua vita, con l'uomo dei suoi sogni.

"Mi voglio sposare", ha dichiarato la dama torinese di Uomini e donne, confessando di fatto di essere ancora pronta a compiere il grande passo verso l'altare, sebbene abbia già alle spalle un matrimonio che non è durato tanto tempo.

In passato, infatti, Gemma è convolata a nozze, ma il suo matrimonio è durato pochissimo: dopo solo soli sei mesi, i due scelsero di dirsi addio definitivamente e da quel momento in poi, non hanno più ripreso in mano le redini della loro relazione.

Nonostante le delusioni, Gemma spera ancora nel matrimonio

Le affermazioni di Gemma sicuramente scateneranno accese polemiche, soprattutto da parte degli haters, i quali sostengono che la dama dovrebbe mettersi l'animo in pace e arrendersi.

Insomma molti, compresa Tina Cipollari, ironizzano su quelle che sembrano essere le sue aspirazioni fuori tempo massimo, ma Gemma Galgani non si lascia intimorire e va avanti per la sua strada.

Per la dama torinese, infatti, non è mai troppo tardi per poter ricominciare da zero e lo ha dimostrato in questi anni mettendosi in gioco a Uomini e donne, malgrado le delusioni e le batoste che le venivano date quasi sempre dai suoi partener.

La frecciatina di Gemma Galgani contro i suoi detrattori

"Dovrei forse pensare al mio funerale?" ha ribattuto Gemma Galgani nel corso dell'intervista, confermando così che non intende piangersi addosso ma vuole solo guardare avanti e per questo motivo, continuare a sperare di poter coronare il suo sogno di convolare di nuovo a nozze.

Cosa succederà a questo punto? Le affermazioni di Gemma sono molto chiare e precise, tuttavia prima di compiere il "grande passo" bisognerà trovare l'uomo giusto.

In questi anni di permanenza a Uomini e donne, la Galgani ha avuto diverse relazioni, ma nessun cavaliere è stato in grado di conquistare pienamente il suo cuore. La prossima edizione di U&D le porterà anche l'uomo della sua vita? Lo scopriremo da settembre in poi su Canale 5.