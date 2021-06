Tra Can Yaman e Diletta Leotta tutto starebbe procedendo nel migliore dei modi. La love story tra i due protagonisti del Gossip del momento continua a impazzare sul web e sui social. Dopo un lungo periodo di silenzio, i due innamorati hanno scelto di uscire di nuovo allo scoperto e lo hanno fatto postando gli scatti del loro viaggio insieme a Capri, dove si sono lasciati andare a momenti di coccole e tenerezze insieme. Eppure, c'è ancora chi non vede di buon occhio questa relazione, come nel caso di Alessandro Rosica, che sui social ha anticipato quelle che dovrebbero essere le mosse future della coppia, tra cui anche il viaggio in Turchia.

Il retroscena di Rosica sulle 'prossime mosse' di Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can e Diletta ormai hanno scelto di non nascondersi più e intendono vivere la loro relazione alla luce del giorno, incuranti delle critiche e delle polemiche che in questi mesi non sono mai mancate sul loro conto.

Tra i "detrattori" della coppia vi è sicuramente l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, che proprio in questi giorni sul suo profilo ufficiale Instagram ha rivelato un retroscena legato a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di Can e Diletta.

Secondo Rosica, infatti, i due starebbero seguendo un vero e proprio "copione" e uno dei prossimi passi potrebbe essere il viaggio in Turchia, per le presentazioni in famiglia.

Si parla di viaggio in Turchia tra Can e Diletta

''Can che porta Diletta in Turchia, cena di famiglia con tanto di post", ha scritto l'esperto di gossip nel suo post Instagram in cui svela quella che dovrebbe essere la prossima mossa dei due fidanzati del momento.

Il tutto, secondo sempre le parole di Rosica, dovrebbe avvenire il prossimo dicembre in occasione del periodo natalizio, quando dovrebbe verificarsi la cena in famiglia con i genitori di Can Yaman.

L'unico ostacolo da superare sarebbe quello della mamma dell'attore turco che non gradirebbe affatto questa relazione nata in Italia, tra suo figlio e Diletta.

Ma quale sarà a questo punto la verità dei fatti? Il retroscena di Rosica diventerà realtà nel corso delle prossime settimane oppure no?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Il silenzio di Can Yaman e Diletta malgrado le critiche

Di sicuro, Can e Diletta vanno avanti per la loro strada, incuranti delle critiche e delle polemiche che ruotano intorno al loro conto.

I due, infatti, sembrano essere proiettati solo su se stessi, pronti a viversi e a godersi la loro prima estate d'amore insieme che si preannuncia particolarmente calda dal punto di vista del gossip.

C'è da scommettere, infatti, che anche nei prossimi mesi i due giovani innamorati si divertiranno a postare foto e video delle loro vacanza da sogno, così come è accaduto nel caso del weekend d'amore a Capri.