Continua il successo di Giulia Stabile. Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, la ballerina è entrata nelle "grazie" di Maria De Filippi, che la sta inserendo nel cast di parecchi suoi programmi. La giovane, ad esempio, sta partecipando alle registrazioni della nuove puntate di Tu sì que vales (pare possa sostituire Belen Rodriguez che è in maternità), ma si sta anche preparando alla sua prima ospitata a C'è posta per te in coppia con Sangiovanni.

Il successo della danzatrice di Amici

Sono passati pochi mesi da quando ha vinto Amici 20, ma Giulia Stabile è già diventata un volto di riferimento di Canale 5.

Dopo essere stata confermata alla conduzione di un nuovo format di Witty Tv (un programma che aiuterà i giovani a vendicarsi di torti subiti con dei simpatici gavettoni), la ragazza è entrata a far parte del cast di un altro programma leader della rete.

Come dimostrano alcune storie che Rudy Zerbi ha pubblicato su Instagram il 13 luglio, la ballerina sta partecipando alle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, quella che ha debuttato nelle scorse ore senza Belen Rodriguez. L'argentina ha da poco dato alla luce la figlia Luna Marì, quindi non potrà condurre almeno le prime puntate dello show che anche quest'anno avrà come padroni di casa Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Si vocifera che Giulia potrebbe sostituire temporaneamente la showgirl neo mamma nel ruolo di presentatrice, ma questa per ora rimane un'indiscrezione che non ha trovato conferme.

Il percorso al fianco di Maria De Filippi, da Amici agli show Mediaset

La partecipazione, seppur momentanea, alle nuove puntate di Tu sì que vales, non è l'unico impegno sul piccolo schermo al quale Giulia dovrà adempiere in questo periodo. Le riviste di Gossip, infatti, hanno anticipato che la ballerina di Amici sarà ospite di una imminente registrazione di C'è posta per te, altro format di successo della sua "mamma televisiva" Maria De Filippi.

La vincitrice del talent-show Mediaset, però, non sarà da sola quando incontrerà dei fan per fare una sorpresa: Stabile prenderà parte ad un appuntamento con il programma di Canale 5 con il fidanzato Sangiovanni.

La coppia è amatissima ed è molto probabile che sia stata chiamata dalla conduttrice per fare un regalo a qualcuno che si è affezionato a loro guardandoli all'interno della scuola più famosa d'Italia, dove i due si sono conosciuti ed innamorati.

Il ruolo nel cast della prossima edizione di Amici

Tu sì que vales e C'è posta per te, però, sono due programmi ai quali Giulia parteciperà per poco tempo. Il vero impegno professionale che attende la danzatrice dopo l'estate, è quello nel corpo di ballo della nuova edizione di Amici, la ventunesima.

La 19enne, infatti, ha firmato un contratto con la Fascino (società di Maria De Filippi) d ha già la certezza che ricoprirà il ruolo di professionista nella stagione del talent-show che dovrebbe debuttare in anticipo rispetto al solito. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, le nuove puntante del format Mediaset potrebbero andare in onda già al termine delle vacanze, ovvero a settembre e non più a novembre come è accaduto negli anni precedenti.

Stabile, dunque, è stata "promossa" da vincitrice a ballerina professionista di Amici, un salto di qualità che è avvenuto in pochi mesi e che certamente è merito della sua bravura ma anche un po' della risata contagiosa che ha conquistato il pubblico.

Da allieva, dunque, Giulia si ritroverà a dover accompagnare i nuovi alunni nelle coreografie, affiancando artisti di livello come Elena D'Amario, Simone Nolasco e Sebastian Melo.