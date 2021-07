Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda vivrà delle emozioni contrastanti a causa di uno shock subito dopo essere caduta all'interno di una buca nel bosco: la ragazza crederà di essere ancora la fidanzata di Serkan.

Eda, in stato di shock, dimentica di essere stata lasciata da Serkan

Per motivare maggiormente il suo team in vista di un nuovo progetto, Efe proporrà una passeggiata in un bosco, con relativi giochi. A fine giornata però, quando tutti si riuniranno, mancherà all'appello Eda e da quel momento in poi tutti inizieranno a cercarla.

Sarà Serkan a trovarla proprio dentro una buca, così l'architetto la porterà subito da un medico.

Quando la ragazza riprenderà conoscenza, però, sarà molto strana: Eda odia Serkan, visto il modo in cui l'ha lasciata, invece al suo risveglio gli accarezzerà la mano e lo chiamerà tesoro, in poche parole penserà di essere ancora fidanzata con Serkan. Il medico rassicurerà l'architetto e gli dirà che questo cambio di atteggiamento è dovuto allo shock subito da Eda e che tutto dovrebbe tornare alla normalità entro poche ore. Basterà che la ragazza si riposi e che soprattutto non dorma per le prossime 24 ore. Visto che non sarà in grado di affrontare dei lunghi viaggi, Serkan deciderà di portarla nella casa estiva.

Eda riprende a ricordare grazie a una canzone d'amore

Mentre saranno in viaggio verso la residenza estiva, Eda accenderà la radio, che proprio in quel momento suonerà la loro canzone, quella che narra la loro storia d'amore (intitolata proprio Sen Çal Kapımı, ndr) e in quell'istante la ragazza vivrà dei flashback riguardanti il momento in cui Serkan l'ha lasciata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da quell'attimo in poi l'idillio tra i due finirà e a predominare sarà l'odio di Eda nei confronti di Serkan, infatti gli chiederà di farla subito scendere dalla macchina, ma così non sarà. Arriveranno nella casa estiva ed Eda si rifiuterà di scendere dall'auto e minaccerà di andarsene con un taxi, ma Serkan la bloccherà, viste le disposizioni del medico.

Eda e i dubbi sulla fine della sua storia con Serkan

Eda si arrenderà, rimarrà con lui, ma lo stare insieme in quella casa evocherà a entrambi solo dei bei ricordi, infatti ricorderanno i bei momenti passati insieme proprio in quel luogo. A ogni modo, dentro Eda inizieranno a sorgere i primi dubbi per un'altra vicenda.

Mentre stava in macchina con Serkan, ed era convinta di essere ancora fidanzata con lui, lei ha appoggiato la testa sulla sua spalla e lui in quel momento ha dichiarato che avrebbe voluto prolungare quell'attimo "per sempre". Questa dichiarazione farà sorgere un dubbio alla ragazza: probabilmente Serkan potrebbe averla lasciata contro la sua volontà per qualcosa che non può rivelarle e non semplicemente perché è preso dal lavoro.

Riuscirà Eda a scoprire il reale motivo?