Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati milioni di telespettatori al televisore anche nel periodo estivo. Che cosa accadrà nelle repliche della prossima settimana in onda da lunedì 19 a venerdì 23 luglio su Rai 1? Umberto riceverà una richiesta d'aiuto da parte di Adelaide, in seguito alla quale partirà subito per New York.

Vittorio e Marta spereranno di diventare i genitori della piccola Anna, mentre Federico assisterà a un bacio appassionato tra Luciano e Clelia. Il ragazzo non la prenderà affatto bene e deciderà di affrontare a muso duro il ragioniere Cattaneo.

Replica quarta stagione de Il Paradiso delle Signore: Ludovica teme di essere smascherata

Grazie alla piccola Anna, Vittorio sfornerà un'altra brillante idea per il Paradiso delle Signore: creare abiti per bambini. Umberto rintraccerà il factotum di Achille Ravasi e, con grande stupore, scoprirà che Lucarelli in realtà non è un uomo d'affari come aveva fatto credere a tutti, ma un medico che teneva sotto ricatto il marito di Adelaide.

Visto che Angela è andata in Australia per stare vicino a suo figlio, le Veneri si chiederanno chi prenderà il suo posto e Salvatore cercherà di consolare Marcello, triste per la partenza della sorella e deluso da Roberta. Durante la prova dell'abito da sposa, Ludovica temerà che la sua finta gravidanza venga scoperta da Gabriella e Agnese.

Intanto, il commendatore Guarnieri farà una grande scoperta che riguarda l'ex moglie del signor Ravasi.

I sospetti di Federico nelle prossime avventure de Il Paradiso delle Signore

Il direttore del Paradiso delle Signore si presenterà da solo con la piccola Anna al lavoro, e la sarta Amato gli offrirà il suo aiuto. Il giovane Rocco confiderà al capo magazziniere Ferraris di provare qualcosa per Maria, e l'uomo lo incoraggerà a frequentarla di più e ad approfondire la conoscenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Federico inizierà a sospettare che tra Luciano e Clelia ci sia del tenero. Il padre di Marta e Riccardo riceverà una richiesta di aiuto da parte di Adelaide, che si trova ancora in America.

Il Paradiso delle Signore 4, trame puntate in replica fino al 23 luglio: Adelaide in pericolo

Umberto, nelle repliche della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore in programma dal 19 al 23 luglio, informerà Riccardo che la contessa di Sant'Erasmo ha bisogno del loro aiuto.

Nel frattempo, verranno sospese le ricerche della madre naturale della piccola Anna, e i coniugi Conti potranno procedere con la domanda di adozione.

Il ragioniere Cattaneo tornerà da Bari e informerà Silvia e Federico che il matrimonio di Nicoletta e Cesare è finito. Umberto affronterà di nuovo Lucarelli e scoprirà che la contessa è davvero nei guai. Senza pensarci due volte, il commendatore Guarnieri comprerà un biglietto per New York.

Don Saverio dirà al cugino di Salvatore che a breve potrà sostenere un esame per ottenere il diploma di scuola elementare. Mentre prenderà vita la collezione di abiti per bambini, Marta e Vittorio riceveranno una brutta notizia: non sono idonei come genitori della piccola Anna.

Tuttavia, i coniugi Conti non si arrenderanno alla sentenza. Infine, Federico sorprenderà Luciano e Clelia in atteggiamenti intimi e, in preda all'ira, affronterà il padre.