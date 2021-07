Maria De Filippi è pronta a riaprire la scuola di Amici per l'edizione 2021/2022. Le prime anticipazioni sul talent show di Canale 5 rivelano che ci saranno dei cambiamenti legati alla programmazione del programma in daytime, dato che quest'anno si partirà già a settembre e non a fine novembre. Ma potrebbero esserci delle novità importanti anche nel cast di professori e professionisti dello show Mediaset e, una di questa, potrebbe avere il nome di Raimondo Todaro.

Le prime anticipazioni su Amici 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 2021/2022 rivelano che quest'anno Maria De Filippi ha scelto di giocare d'anticipo e il debutto del programma sarebbe fissato già per il prossimo 18 settembre, quando alle 14:10 su Canale 5 è in programma la prima puntata, con la consueta presentazione di tutto il cast di allievi.

Per quanto riguarda i professori di Amici 21, in queste ore è arrivata la prima riconferma ufficiale. Trattasi di Lorella Cuccarini che, in un'intervista concessa al settimanale "Oggi", ha fatto sapere che Maria De Filippi l'ha voluta per il secondo anno consecutivo come insegnante di danza della sua scuola.

Tra i riconfermati ci sarebbero anche Arisa (che avrebbe rifiutato Pechino Express per prendere parte allo show di Canale 5), Rudy Zerbi, Veronica Peparini, la prof Alessandra Celentano e resterebbe da capire cosa ne sarà di Anna Pettinelli.

Alberto Urso al posto di Anna Pettinelli?

Le indiscrezioni di queste ore, infatti, rivelano che la prof di canto potrebbe essere sostituita per l'edizione 2021/2022 dal cantante Alberto Urso, vincitore di una delle passate edizioni di Amici.

Nel caso in cui l'indiscrezione venisse confermata, non sarebbe la prima volta che un ex allievo del programma, prenda il posto di insegnante nella scuola (era già successo in passato con Stash, leader dei The Kolors).

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, per Amici 2021/2022 potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda il parterre di professionisti del talent show di Canale 5.

Retroscena Amici 2021/2022: Raimondo Todaro verso il talent

La new entry di quest'anno potrebbe essere Raimondo Todaro che, proprio poche ore fa, sul suo profilo Instagram ha annunciato l'addio a Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci, di cui ne faceva parte da ben 17 anni.

Todaro ha ringraziato tutto il gruppo di lavoro di Ballando con le stelle e ha ammesso di essere pronto per nuove avventure professionali.

E, sembrerebbe che ci siano delle trattative in corso proprio con Amici di Maria De Filippi, dove lo scorso anno Todaro si era "affacciato" nelle vesti di giudice speciale per dare un parere esterno su una gara di ballo tra due allievi. A

Anche in questo caso, non sarebbe la prima volta che un ex maestro di Ballando con le stelle approdi nel cast dello show di Maria De Filippi. Qualche anno fa, infatti, era già successo con la ballerina Natalia Titova.