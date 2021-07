Ancora triangoli amorosi per Brooke nelle nuove puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane della soap raccontano che le conseguenze del bacio tra lei e Bill si protrarranno nel tempo. Lo stesso vale per Dollar, che non riuscirà a ottenere il perdono di Katie.

Ormai, entrambi i matrimoni sembrano spezzati per sempre. In tutto ciò si intrometterà Quinn, decisa a far scoccare definitivamente la scintilla tra Ridge e Shauna, mettendo Brooke all'angolo. Tuttavia, proprio quando Ridge proverà a dare una chance a Brooke, accadrà l'impensabile.

Anticipazioni di Beautiful delle nuove puntate su Canale 5

Bill è devastato dopo che Quinn ha rovinato il suo matrimonio facendo vedere il suo bacio con Brooke alla moglie. Prova disperato a farsi perdonare, dicendo a Katie che lo rende un uomo migliore. Lo stesso vale per lei, ma l'ombra di Brooke è sempre presente e non le consente di andare avanti. Anche se è innamorata di lui, non può più permettere che le faccia del male.

Katie sa che deve mentire a Will, se il piccolo venisse a sapere che i loro genitori si sono lasciati per l'ennesima volta, non lo sopporterebbe.

Nel frattempo, Ridge e Brooke hanno l'ennesimo confronto. Forrester è ancora sconvolto per quanto accaduto a Las Vegas con Shauna e le ribadisce di non ricordare assolutamente nulla.

C'è la possibilità di una riconciliazione?

Beautiful, prossimi episodi: Ridge scopre Brooke e Bill ancora insieme

Se Ridge e Brooke proveranno a rimettere insieme il loro matrimonio, il destino avverso remerà loro contro. Come svelano gli spoiler di Beautiful infatti, la bella Logan si reca da Dollar per cercare un po' di conforto e per dargli dei consigli sulla sua delicata situazione con Katie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inaspettatamente, Bill le dice di essere ancora innamorato di lei. Brooke fa lo stesso. Dietro la porta, Ridge ascolta la conversazione, ma se ne va prima che Logan aggiunga di voler stare con il marito. Da questo momento in poi, la situazione prenderà una piega diversa.

Ridge respinge Brooke e va da Shauna, spoiler Beautiful

Ebbene, se in un primo momento Ridge avrebbe anche potuto perdonare Brooke, dopo ciò che ha visto non lo farà. Al contrario, le griderà in faccia tutto il suo odio. Ancora una volta, ha preferito Bill a lui.

Dopo che Brooke sarà uscita dalla stanza, Ridge avrà un po' di tempo per riflettere. Si siede sul letto e guarda i documenti di annullamento del matrimonio tra lui e Shauna, ma la mente è sempre a quel maledetto momento in cui ha sentito Brooke confessare il suo amore a Bill.

Mentre Ridge è perso nei suoi pensieri, una buia Logan trova al piano di sotto Shauna e le promette che farà di tutto per dimostrare che il matrimonio con Ridge è solo una farsa. Ci riuscirà?