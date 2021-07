Grandissime novità per i telespettatori di Amici: l'edizione 21 del talent ideato e condotto da Maria De Filippi potrebbe prendere il via sabato 18 settembre. Questa è l'indiscrezione riportata dal sito TvBlog.it: secondo quanto si apprende quindi, il programma quest'anno, sulla scia del grandissimo successo ottenuto durante la stagione televisiva scorsa, potrebbe iniziare con quasi due mesi di anticipo rispetto al 2020. Già nei giorni passati vi erano stati dei rumor al riguardo ma adesso sembrerebbe che il palinsesto autunnale di Canale 5 voglia ancora puntare sul talent che non conosce crisi in fatto di ascolto.

Le anticipazioni sull'inizio di Amici

Sarà una stagione televisiva ben diversa da quella degli ultimi anni: non solo Verissimo andrà in onda con doppio appuntamento il sabato e la domenica e Barbara d'Urso avrà uno spazio più ridotto con i suoi programmi, ma Amici 21 sarà ancora una volta uno degli show di punta della rete ammiraglia Mediaset. La scuola più famosa del piccolo schermo dovrebbe prendere il via proprio in concomitanza dell'inizio delle scuole di tutto il paese: la data da fissare sul calendario, secondo TvBlog, è quella di sabato 18 settembre.

In quel giorno, secondo le indiscrezioni alle 14:10 circa si formerà la nuova classe: il pubblico da casa potrà conoscere i volti degli alunni che si divideranno i banchi di danza e canto e chissà se anche quest'anno faranno il loro ingresso talenti in grado di seguire le orme degli alunni dell'edizione numero 20.

Di certo, essendoci più tempo a disposizione, non mancheranno le sfide per aggiudicarsi un banco. Non è tutto, secondo le voci che circolano sul web, alla fascia del day-time che dovrebbe andare in onda esclusivamente su Canale 5 verrà dedicata mezz'ora.

Novità e conferme della scuola

Insomma, tante le novità, tra cui la presenza di Giulia Stabile tra i professionisti della scuola, ma anche tante conferme.

Il cast dei professori, salvo modifiche dell'ultima ora, dovrebbe essere confermato. D'altra parte, Maria De Filippi sa bene che squadra che vince non si cambia e senza dubbio l'edizione numero 20 è stata una delle più fortunate degli ultimi anni. E ciò grazie alla presenza di giovani molto talentuosi, basta pensare al successo che sta ottenendo Sangiovanni, ma che alle dinamiche che si sono instaurate tra i professori della scuola.

Ci sono tutte le carte in regola, ancora una volta per far appassionare il pubblico ai nuovi alunni che poi vengono seguiti con affetto anche una volta spente le telecamere. Non resta che attendere l'arrivo di settembre per cominciare a sognare ancora una volta con i giovani artisti di Amici.