Tra i protagonisti delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi vi è Santo Giuliano, che qualche anno fa ha partecipato al talent show di Canale 5, mettendosi in mostra per il suo innato talento. Il ballerino, proprio grazie all'esperienza vissuta nel programma Mediaset, ha avuto modo di farsi conoscere e di farsi apprezzare per la sua bravura. In queste ore, però, Santo ha spiazzato tutti con la confessione che ha scelto di fare ai fan che lo seguono sui social, rivelando loro di aver avuto dei seri problemi al cuore, a distanza di qualche giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid.

L'ex ballerino di Amici di Maria si sfoga sui social

Nel dettaglio, Santo ha raccontato la sua disavventura in un lungo video-sfogo che ha deciso di condividere su Instagram, col quale ha spiegato che il suo cuore ha smesso di battere per un minuto.

"A distanza di cinque giorni dalla prima dose, mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco", ha ammesso l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino ha raccontato che i medici gli avrebbero detto che tale problema cardiaco sarebbe dipeso proprio dalla somministrazione della prima dose di vaccino anti-Covid 19.

'Sono morto per un secondo', rivela Santo raccontando la sua disavventura

"Hanno capito che c'era una infiammazione al cuore e tutto questo dovuto alla prima dose di vaccino", ha spiegato Santo nel suo video sfogo.

"Sono morto per un secondo", ha ammesso il ballerino sottolineando il fatto di essersela vista brutta e che i medici sono stati bravi a riprenderlo e ad evitare che accadesse il peggio.

Per fortuna, però, dopo il grande spavento e le ore decisamente angoscianti per lui e anche per la sua famiglia, la situazione è in netto miglioramento.

Come sta Santo Giuliano dopo l'infiammazione al cuore

A confermarlo è stato proprio l'ex allievo della scuola di Maria De Filippi, il quale sempre sui social ha ammesso che per fortuna la situazione è già migliorata e non è più in pericolo.

Santo ha raccontato che in queste ore è stato anche trasferito dalla terapia intensiva alla camera normale d'ospedale. I medici, in queste ore, lo stanno tenendo ancora sotto controllo e sotta osservazione per avere la certezza che tutto stia procedendo nel verso giusto, prima di dimetterlo.

Malgrado la disavventura che gli è successa e anche il grande spavento che ha provato in prima persona, l'ex allievo di Amici ci ha tenuto a precisare e sottolineare sui social, di non essere affatto contrario alla campagna di vaccinazione anti Covid-19, invitando così le persone che lo ascoltano e lo seguono ad avere piena fiducia nella medicina.