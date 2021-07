Marco Firpo, ex protagonista di Uomini e donne ed ex di Gemma Galgani, sembra non aver mai dimenticato la dama torinese. A distanza di anni dalla loro frequentazione, l'uomo ha rotto il silenzio e sulle pagine di U&D Magazine ha rivolto una "dichiarazione d'amore" alla sua ex, ammettendo di pensare spesso a lei e di non vedere l'ora di rivederla. Non è da escludere, quindi, in suo ritorno nel programma.

Marco Firpo torna a parlare della ex Gemma Galgani: 'Penso spesso a lei'

I fan di Uomini e donne certo ricorderanno il periodo in cui Gemma Galgani e Marco Firpo facevano coppia fissa.

A distanza di qualche anno proprio l'ex cavaliere è tornato a parlare di sé e della dama torinese. Nel dettaglio, Firpo ha parlato dei problemi di salute che lo hanno attanagliato in questi ultimi anni e di come trascorre attualmente le sue giornate. Dal suo racconto si intuisce come stia cercando di trascorrere il suo tempo nella maniera più serena possibile, consapevole che i suoi giorni non sono infiniti. A proposito della ex Gemma ha svelato: "Penso spesso a lei", stesso pensiero che Galgani, solo una settimana fa, ha espresso nei suoi riguardi.

Firpo non ha dimenticato Gemma: 'Mi piacerebbe rivederla al più presto'

Nonostante la fine della loro relazione, sembra che Marco Firpo non abbia mai dimenticato la dama torinese, della quale conserva ancora un bellissimo ricordo.

L'uomo ha confessato di averla sentita al telefono qualche volta in questi anni, ammettendo di non averla più vista sugli schermi visto che a casa non ha la tv. A parte questo, ha voluto mandare una sorta di messaggio alla sua ex dichiarando: "Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole", aggiungendo, "mi piacerebbe rivederla al più presto, la sto aspettando".

Marco Firpo tornerà a U&D per riconquistare Gemma?

Una sorta di dichiarazione d'amore quella che Marco ha voluto indirizzare alla ex Gemma Galgani. I due si incontreranno di nuovo negli studi di Uomini e donne? Un'eventualità a cui l'ex cavaliere ha così risposto: "Non saprei, al momento Gemma è un ricordo", aggiungendo, "non so se me la sentirei di tornare".

In attesa di scoprire se Firpo tornerà a sedersi nel parterre del trono over, anche un altro ex cavaliere potrebbe essere pronto a fare ritorno nel programma. Si tratta di Riccardo Guarnieri, tornato attivo sui social dopo un periodo di lontananza e silenzio seguito alla rottura con Roberta Di Padua. A differenza di Marco Firpo, Guarnieri si è mostrato freddo e distaccato con la sua ex Roberta, segno che la relazione è stata definitivamente archiviata.