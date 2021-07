Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi approda nel cast di Tale e Quale Show 2021, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Non è la prima volta che il conduttore toscano accoglie nel cast del suo seguitissimo show, dedicato al mondo delle imitazioni, un ex volto del talent show di Canale 5. Questa volta è toccato a Dennis Fantina, noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima storica edizione del programma, quando ancora veniva chiamato Saranno Famosi ed era trasmesso su Italia 1.

Un ex concorrente di Amici scelto da Carlo Conti per Tale e Quale Show 2021

Nel dettaglio, secondo alcune anticipazioni, nel cast di Tale e Quale Show 2021 approderà anche l'ex volto di Amici Dennis Fantina, che è stato il vincitore storico della prima edizione del talent show Mediaset.

Per Dennis non è la prima esperienza su Rai 1, dopo l'avventura risalente a oltre vent'anni fa nel programma di Maria De Filippi.

In passato, infatti, ha preso parte a Sanremo Giovani, si è messo in gioco come concorrente a The Voice of Italy ed è stato anche tra i partecipanti di Notti sul ghiaccio, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Insomma, per l'ex concorrente e vincitore di Amici si tratta di una sorta di ritorno sul piccolo schermo e sui canali della televisione di Stato, dopo un lungo periodo di assenza e di silenzio assoluto.

Il ritorno in tv di Dennis dopo l'esperienza ad Amici

Del resto non è la prima volta che Carlo Conti decide di dare spazio, all'interno del suo seguitissimo show, a un ex volto della trasmissione di Canale 5, ideata e condotta dalla sua amica Maria De Filippi (con la quale ha condotto un'edizione del Festival di Sanremo).

In passato, ad esempio, nel cast di Tale e Quale Show sono approdati anche Marco Carta e Valerio Scanu, che sono riusciti anche a trionfare.

Inoltre hanno partecipato Deborah Iurato, Karima Ammar, Federico Angelucci e Roberta Bonanno.

Come se la caverà Dennis Fantina in questa nuova avventura professionale? Riuscirà a conquistare di nuovo il gradimento del pubblico dopo un lungo periodo di stop?

Gli altri concorrenti di Tale e Quale Show 2021: dal GF Vip arrivano Pierpaolo Pretelli e Orlando

Intanto, a proposito degli altri nomi che andranno a comporre il cast di Tale e Quale Show 2021, è confermato quello di Alba Parietti. La showgirl e opinionista televisiva ha confermato in una recente intervista che sarà una delle protagoniste dello show di Rai 1.

Occhi puntati anche su Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, entrambi reduci dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.