Serena Rossi sarà la protagonista de La Sposa, la nuova Serie TV in tre puntate, destinata alla prima serata di Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che, in questi giorni, sono in corso le riprese a Roma, in attesa poi di spostarsi in Puglia e Piemonte. Una fiction che si preannuncia già molto attesa dal pubblico dove, questa volta, l'attrice napoletana vestirà i panni di Maria, una giovane donna calabrese che per salvare la sua famiglia dall'indigenza, deciderà di accettare un matrimonio per procura.

Le prime anticipazioni sulla fiction La Sposa con Serena Rossi

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla trama de La Sposa rivelano che la protagonista Maria (interpretata da Serena Rossi) sarà al centro di una vera e propria struggente storia d'amore.

Nata in Calabria, Maria si ritroverà costretta ad accettare un matrimonio per procura, così da poter salvare la sua famiglia dai problemi economici.

Così, la protagonista de La Sposa lascerà la sua amata terra d'origine e si trasferirà al Nord, dove farà i conti subito con un clima ostile, fatto di duro lavoro in campagna e tanta fatica. Come se non bastasse, Maria dovrà fare i conti anche con l'ostilità da parte del marito Italo (interpretato da Giorgio Marchesi) che non ne vuole sapere nulla di lei, complice la scomparsa nel nulla della sua prima moglie, di cui ha perso le tracce.

Maria protagonista di un matrimonio per procura

Le anticipazioni de La Sposa rivelano che l'unico spiraglio di salvezza per Maria, sarà il piccolo Paolino, il bambino frutto dell'amore tra Italo e sua moglie Giorgia, fortemente traumatizzato dalla sparizione di sua mamma.

Maria, grazie al suo grande cuore, ma anche alla determinazione che la contraddistingue, riuscirà ad apportare dei significativi cambiamenti nella vita delle persone che la circondano. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché ad un certo punto ritornerà in Italia anche l'ex fidanzato storico di Maria, che nel frattempo è diventato ricco e facoltoso.

Mina Settembre 2, confermata la seconda stagione con Serena Rossi

Ma, quello con La Sposa, non sarà l'unico impegno previsto in prime time per Serena Rossi nel corso della prossima stagione televisiva 2021-2022. L'attrice napoletana, infatti, tornerà a vestire anche i panni di Mina Settembre, l'assistente sociale che ha conquistato il gradimento del pubblico.

La serie sarà ambientata sempre a Napoli e vedrà la protagonista Gelsomina alle prese con una scelta da fare: decidere se tornare di nuovo con suo marito Claudio oppure se gettarsi a capofitto nella nuova relazione con Domenico, il ginecologo che aveva fatto breccia nel suo cuore. A questi due impegni, per la Rossi potrebbe aggiungersi anche quello con la seconda edizione di Canzone Segreta, lo show di Rai 1 che dovrebbe tornare in onda nel 2022 in prima serata.