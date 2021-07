In Beautiful, la finta malattia di Sally verrà presto allo scoperto e per la giovane stilista saranno guai Seri. Spectra rapirà Flo per impedirle di raccontare la verità a Wyatt e per avere il tempo di passare una notte d'amore con Spencer per farsi mettere incinta. Un piano che non andrà a buon fine, visto che Wyatt riuscirà a liberare la sua fidanzata, scoprendo così l'inganno di Sally.

Sally rapisce Flo nelle prossime puntate di Beautiful

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Flo scoprirà che Sally avrà ingannato tutti e che avrà finto una malattia terminale solo per non perdere Wyatt.

Fulton affronterà quindi Spectra e la sua complice Penny Escobar, la quale la colpirà in testa con un candelabro. Flo, priva di sensi, verrà rapita e portata un in vecchio appartamento, dove verrà tenuta prigioniera legata ad un termosifone. La ragazza si risveglierà e scoprirà non solo di essere stata rapita, ma anche l'ultima mossa che Sally vorrà mettere in atto per riavere Wyatt.

Sally vuole farsi mettere incinta da Wyatt

In Beautiful, Sally vorrà giocarsi l'ultima carta per tenere legato a sé Wyatt per sempre. Spectra svelerà a Flo il suo piano, ossia quello di farsi mettere incinta da Spencer. Per riuscire nel suo scopo, la stilista chiederà a Penny Escobar di inviare con il cellulare di Flo un messaggio a Wyatt, con il quale far credere al ragazzo che Flo dia il suo consenso per far passare a lui e Sally un'ultima notte di passione.

Il piano di Sally però non andrà a buon fine, visto che perderà i sensi prima di recarsi all'incontro con Wyatt. Flo approfitterà quindi dello svenimento della sua 'rivale', scrivendo un messaggio di aiuto per Wyatt.

Il piano di Sally fallisce, Wyatt scopre di essere stato ingannato

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, Wyatt leggendo il messaggio di Flo, chiederà spiegazioni a Sally la quale, messa con le spalle al muro, si vedrà costretta a rivelare tutte le macchinazioni messe in atto.

Sally verrà smascherata, mentre Wyatt riuscirà a liberare la sua amata Flo. A questo punto, tutti verranno a sapere del l'inganno di Sally e Katie, in particolare, sarà furiosa con la ragazza, rea di averla presa in giro. Per Spectra le cose si metteranno male, visto che tutti le volteranno le spalle. Nel dettaglio, Wyatt deciderà di non denunciarla, a condizione che lasci Los Angeles per sempre e che stia lontano da lui e da Flo.

Per questo, nel corso delle prossime puntate, i telespettatori di Beautiful, vedranno l'uscita di scena di Sally Spectra, la quale si trasferirà a Genoa City. Per seguire questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Su Mediaset Infinity, invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.