Le anticipazioni sulla nuova stagione tv 2021/2022 rivelano che in casa Rai si tornerà a puntare sulle fiction per la prima serata della rete ammiraglia Rai. Tanti i titoli che saranno trasmessi nel corso dell'anno: ci saranno delle riconferme come nel caso di Doc - Nelle tue mani 2 con Luca Argentero ma anche delle novità come nel caso di Noi, la nuova Serie TV con protagonista Lino Guanciale e Cuori con l'attore Daniele Pecci.

Le nuove fiction Rai della stagione 2021/22: il ritorno di Doc - Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Rai della stagione tv 2021/22 rivelano che tornerà il dottor Andrea Fanti protagonista della serie campione di ascolti Doc - Nelle tue mani 2.

Andrea dovrà affrontare nuovi casi all'interno della corsia dell'ospedale ma farà i conti anche con delle new entry che non passeranno inosservata.

È stata annunciata, infatti, la presenza dell'attrice Giusy Buscemi che sarà uno dei nuovi volti della serie medical di Rai 1, vestendo i panni di una dottoressa che potrebbe far perdere la testa all'affascinante Andrea Fanti.

Arrivano Non mi lasciare e Cuori

E poi ancora sempre in prime time su Rai 1, ci sarà spazio per il debutto di Non mi lasciare, la nuova serie thriller con protagonisti Alessandro Roja e Vittoria Puccini.

Lei vestirà i panni della poliziotta Elena Zonin, che si occupa di crimini informatici e in particolare, di reati contro l'infanzia.

Tra le nuove fiction della prossima stagione televisiva Rai, va segnalata anche Cuori, ambientata nel 1967 e racconterà lo slancio dell'Italia verso il futuro.

I protagonisti di questa nuova serie, in programma in autunno sulla rete ammiraglia, sono Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Lino Guanciale protagonista di Noi: anticipazioni fiction Rai 2021/22

Occhi puntati anche sulla nuova fiction che vedrà protagonista Lino Guanciale, dal titolo Noi, in programma su Rai 1 nel 2022. Le prime anticipazioni rivelano che si tratta del riadattamento per l'Italia della serie americana This is us.

Nella storia della famiglia Pierò, ambientata dagli anni '80 ad oggi, Lino Guanciale veste i panni di Pietro, padre di tre bambini, tra cui uno adottato.

Sua moglie Rebecca, invece, è interpretata dall'attrice Aurora Ruffino.

Grande attesa, da parte degli spettatori di Rai 1, anche per il ritorno di Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera. Il sostituto procuratore più amato del piccolo schermo, sarà protagonista di otto nuovi episodi inediti, di cui la metà andranno in onda in autunno e l'altra metà nel corso del 2022.

Sempre in prime time su Rai 1, ci sarà spazio anche per la messa in onda del tv-movie Carla, dedicato alla vita di Carla Fracci, che sarà interpretata dall'attrice Alessandra Mastronardi.