Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni sulle nuove puntate in onda a partire da settembre in poi su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di new entry nel cast ma anche degli addii che non passeranno inosservati. Occhi puntati in primis sull'assenza in scena di Marta Guarnieri, che non tornerà nel cast della sesta stagione. Al tempo stesso, però, ci sarà l'arrivo di due nuove personaggi: trattasi di Ezio Colombo e il giovane Marco Sant'Erasmo.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Marta esce di scena

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per le nuove puntate in onda da settembre in poi in televisione non è prevista la presenza nel cast dell'attrice Gloria Radulescu, che veste i panni di Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio Conti, dopo aver comunicato a suo marito la decisione di trasferirsi in America, confermerà la sua scelta e non rimetterà piede a Milano. Un periodo non semplice per Vittorio, il quale dovrà fare i conti con la perdita del suo grande amore e, come se non bastasse, dovrà riprendere in mano anche le redini dell'attività lavorativa, alla quale si dedicherà "anima e corpo".

Per Vittorio, quindi, ci sarà una rinascita sotto tutti i punti di vista e non si esclude che nel corso della sesta stagione possa ritrovare anche l'amore.

L'arrivo del papà di Stefania Colombo nella soap Rai

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso in scena di nuovi personaggi che animeranno le vicende del grande magazzino più famoso d'Italia.

Nella sinossi ufficiale della sesta stagione è stato confermato l'arrivo in scena di Ezio Colombo, papà di Stefania, che rimetterà piede nella vita della giovane venere. Dato l'arrivo nel cast dell'attore Massimo Poggio, non si esclude che possa essere proprio a lui a ricoprire il ruolo del padre di Stefania.

La contessa Adelaide ritrova il nipote Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora nel cast della sesta stagione della soap opera di Rai 1 arriverà anche il giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide. Il ragazzo apparirà a Milano e soggiornerà a casa di sua zia e di Umberto Guarnieri. Anche in questo caso, c'è da scommettere che la sua presenza non passerà affatto inosservata e porterà con sé nuovi intrighi e colpi di scena che verranno a galla nel corso della lunga sesta stagione, in programma come sempre fino a maggio 2022.

A vestire i panni del giovane Marco Sant'Erasmo potrebbe esserci l'attore Moisé Curia, che entrerà ufficialmente a far parte del cast della soap opera.