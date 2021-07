La serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, continua ad appassionare il pubblico italiano con tante sorprese. Gli spoiler sull’episodio in programma sul piccolo schermo il 30 luglio 2021, raccontano che Serkan Bolat sarà sempre più sofferente per non aver trovato il coraggio di parlare con Eda Yildiz della causa del decesso dei suoi genitori, quindi deciderà di lasciarla per non procurarle l’ennesimo dispiacere.

Spoiler Love is in the air, episodio di venerdì 30 luglio: Efe scatena la gelosia di Bolat

Nella 45^ puntata che i telespettatori seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 30 luglio 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa dopo la soap opera Brave and Beautiful, Efe Akman dopo aver fatto il suo ingresso nell’azionario della holding diventando uno dei soci a tutti gli effetti per merito delle quote acquistate da Selin (Bige Önal), si mostrerà particolarmente interessato al progetto dell’hotel green preso in carico dall’azienda Art Life.

A questo punto il famoso architetto proporrà a Serkan di dare una mano a Eda per l’ideazione della parte paesaggistica: Bolat sempre più diffidente e geloso di vedere Efe accanto alla donna che ama, rifiuterà la collaborazione senza pensarci due volte.

Tensione tra Selin e Ferit, Engin consiglia a Serkan di essere sincero con Eda

Nel frattempo per Selin e Ferit lavorare nello stesso posto diventerà sempre più complicato, infatti la loro tensione non passerà di certo inosservata a tutti coloro che si troveranno tra le mura dell’Art Life. Intanto Serkan sarà sempre più in crisi, poiché non saprà quale atteggiamento assumere nei confronti di Eda, per essere venuto a conoscenza della sconcertante verità sulla morte dei suoi genitori tramite suo padre Alptekin.

Engin (Anıl İlter) non perderà tempo a confortare il suo migliore amico quando lo vedrà particolarmente rattristito, suggerendogli di essere sincero con la giovane studentessa una volta per tutte: proprio quando si deciderà a parlare della questione con Eda per liberarsi del grosso peso, l’architetto farà un passo indietro per non vederla stare male ulteriormente.

Serkan però, arriverà a prendere una scelta ancora più drastica visto che metterà la parola fine alla sua storia d’amore con la giovane Yildiz, dopo non aver trovato alcuna via d'uscita migliore. In particolare mentre si troveranno nella terrazza dell’ufficio, Serkan dirà a Eda di voler chiudere il loro rapporto con la scusa che il suo lavoro sia più importante di loro.