Dopo Uomini e donne, Temptation Island. Armando Incarnato gradirebbe essere tra i protagonisti del reality-show estivo sui sentimenti, e lo ha dichiarato apertamente in un'intervista rilasciata al magazine del dating-show di Maria De Filippi. Il cavaliere napoletano ha dichiarato: "Parteciperei in entrambi i ruoli", spiegando che gli piacerebbe esserci sia in coppia che da single, come tentatore.

Qualora dovesse trovare l'anima gemella a Uomini e Donne, Armando vorrebbe partecipare a Temptation Island perché secondo lui il programma gli permetterebbe di capire delle cose importanti sulla sua ipotetica relazione.

Infatti ritiene che, se riuscisse a superare indenne (insieme all'eventuale compagna) le tentazioni dello show, allora vorrebbe dire che avrebbe trovato "la donna perfetta da sposare".

Viceversa, se dovesse essere scelto come single, avrebbe l'opportunità di dimostrare al pubblico com'è realmente Incarnato quando corteggia una donna, e così potrebbe farsi conoscere meglio dai telespettatori, soprattutto da quelli che nutrono dei dubbi nei suoi confronti.

Armando Incarnato: 'Non porto alcuna maschera'

Durante l'intervista, oltre a parlare di Temptation Island, Armando Incarnato si è soffermato soprattutto sulla sua esperienza a Uomini e Donne. Ha affermato che tutte le donne che ha frequentato finora hanno potuto capire chi è realmente nella vita privata.

"Non porto mai alcuna maschera", ha sottolineato il 40enne partenopeo, dicendo che le sue ex fiamme sanno bene che è un uomo allegro, altruista, gentile, ironico e garbato. Ovviamente non ama essere preso in giro ma, nonostante ciò, durante la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, sono state in poche le dame che dinanzi alle telecamere: "Hanno avuto l'onestà e la correttezza di raccontare davvero chi sono".

'Non ho ancora svelato nulla della mia vita'

Incarnato ha aggiunto che, in effetti, in televisione c'è ancora un suo lato misterioso che non ha svelato. Finora non ha detto tutto della sua vita, e per questo motivo il pubblico di Uomini e Donne si sta ancora chiedendo quale sia il suo lavoro. Ma il cavaliere di Napoli ha rassicurato i telespettatori, anticipando che gradualmente rivelerà vari aspetti di se stesso: "Compreso il motivo per cui ho così tanto tempo a disposizione".

Intanto ha già svelato quello che è il suo ultimo sogno "televisivo", ovvero quello di poter essere (magari già nell'edizione dell'anno prossimo) nel cast di Temptation Island nelle vesti di fidanzato che mette in gioco i propri sentimenti per la compagna, oppure in quelle di single che "tenta" e provoca le altre concorrenti già impegnate.