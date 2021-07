Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, martedì 27 luglio 2021, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della puntata finale di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Su Rai 1, invece, proseguono le repliche di Carramba che sorpresa, mentre in daytime proseguono le repliche della soap Il Paradiso delle Signore, anche se in questi giorni gli ascolti sono nettamente calati, complice anche la concorrenza delle Olimpiadi 2021 in onda in concomitanza su Rai 2.

Record assoluto per Temptation Island 2021: gli ascolti tv del 27 luglio

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Temptation Island 2021 ha chiuso con un ascolto a dir poco record, segnando il miglior risultato di questa stagione. La puntata conclusiva del reality show delle tentazioni di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, è stata seguita da una media di ben 3,7 milioni di spettatori arrivando a toccare il 27,40% di share.

Numeri a dir poco record per questa edizione che, ancora una volta, ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, battendo nettamente tutte le altre proposte della serata. In prime time, la replica dello show Carramba che sorpresa, in omaggio a Raffaella Carrà, ha ottenuto un ascolto netto di 1,5 milioni di spettatori fermandosi al 9,20% di share.

Su Rai 2, invece, il programma Il circolo degli anelli, dedicato al racconto della giornata delle Olimpiadi, ha ottenuto una media di circa 1,2 milioni di spettatori sfiorano il 7% di share in prima serata.

Crollano gli ascolti de Il Paradiso delle signore su Rai 1

In daytime, invece, da segnalare il calo di ascolti della soap opera Il Paradiso delle signore, trasmessa in replica su Rai 1.

La puntata del 27 luglio, ha ottenuto una media di soli 850 mila spettatori pari al 7.72% di share, fortemente condizionata dagli ascolti della gara delle Olimpiadi trasmesse su Rai 2. Dalle 14 in poi, infatti, la seconda rete Rai ha superato la soglia del 20% di share con oltre 2 milioni di spettatori che hanno seguito le varie gare in onda nel corso del pomeriggio.

Su Canale 5 bene Morning News e le soap turche: ascolti tv 27 luglio

Su Canale 5, invece, da segnalare i buoni ascolti del programma Morning News, che ha ottenuto un ascolto di 700mila spettatori nella prima parte e 628mila nella seconda parte, con uno share medio di circa il 12%. Nel pomeriggio, invece, buona tenuta per le nuove serie turche in onda nella fascia oraria di Uomini e donne. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto netto di 1,7 milioni di spettatori mentre Love is in the air ha totalizzato una media di 1,5 milioni con uno share del 15%. Su Rete 4, invece, l'appuntamento con la soap opera Tempesta d'amore è stato seguito da una media di 770mila spettatori, sfiorando la soglia del 5% di share.