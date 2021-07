Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di mercoledì 30 giugno, caratterizzata in prime time dal debutto di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha vinto 'a mani basse' la sfida auditel del prime time, battendo nettamente le proposte delle altre reti. Su Rai 3 continua l'ottimo andamento di Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli, mentre in daytime risalgono gli ascolti di Mr Wrong con Can Yaman.

Vince Temptation Island: gli ascolti tv di mercoledì 30 giugno

Nel dettaglio, la prima puntata di Temptation Island ha registrato una media di circa 3,2 milioni di spettatori in prime time, portandosi a casa uno share del 20,96%. Un dato molto positivo per il reality show delle tentazioni che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutto il mese di luglio, con sei nuove puntate che racconteranno il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste di quest'anno. Lo scorso anno il programma, condotto sempre da Filippo Bisciglia, aveva debuttato con una media di oltre tre milioni e mezzo e uno share del 21,60%.

Male Rai 1 contro Temptation Island, resiste bene Chi l'ha visto

Su Rai 1, invece, il film La forma dell'Acqua ha ottenuto un ascolto netto di appena 1,7 milioni di spettatori, pari al 9,37% di share mentre su Rai 3 si difende molto bene la trasmissione Chi l'ha visto con Federica Sciarelli.

La puntata trasmessa questo mercoledì 30 giugno ha ottenuto un ascolto netto di oltre due milioni di spettatori pari all'11,28% di share. Su Rai 2, invece, la pellicola Man on fire ha intrattenuto una media di oltre 1,3 milioni di spettatori, pari al 7,35% di share, mentre il talk show Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, ha informato una media di 681 mila spettatori, fermandosi al 4,05% di share.

Can Yaman batte Il Paradiso delle signore in daytime: gli ascolti del 30 giugno

Per quanto riguarda gli ascolti del daytime della giornata del 30 giugno, dati in rialzo per la serie turca Mr Wrong con Can Yaman che ha ottenuto un ascolto netto di 1,8 milioni di spettatori pari al 16,62%. La serie ha così superato l'ascolto de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 (in replica) che dallo scorso lunedì ha cambiato orario, passando alle 14:50 circa.

La puntata di questo mercoledì pomeriggio ha ottenuto un ascolto di 1,1 milioni di spettatori pari al 10,50%.

Su Rai 1, invece, prosegue il buon andamento per Estate in diretta, la versione estiva del talk show La Vita in diretta. La seconda parte di ieri, in onda dalle 17 in poi, ha ottenuto una media di oltre 1,5 milioni di spettatori superando il muro del 17% di share. In access prime time, invece, sorride Paperissima Sprint: la puntata di ieri sera ha registrato il miglior ascolto di questa stagione, con una media di oltre 3,3 milioni di spettatori pari al 16,80% contro il 15,80% registrato dalla replica dei Soliti Ignoti con Amadeus in onda su Rai 1.