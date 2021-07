Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 2 all'8 agosto riserveranno nuovi colpi di scena agli appassionati della soap iberica. Cesareo infatti, verrà arrestato con l'accusa di aver assassinato Marcia e sarà Felipe ad assumerne la difesa, convinto dell'innocenza del guardiano. In casa Pasamar intanto, Camino e Ildefonso decideranno di sposarsi lo stesso giorno di Cinta ed Emilio. Felicia quindi, si ritroverà a dover organizzare un doppio matrimonio in tempi brevissimi.

Mendez e Felipe sospettano di Genoveva

Le trame di Una vita in onda sulle reti Mediaset sino al prossimo 8 agosto, saranno incentrate sulle indagini volte a trovare il responsabile dell'omicidio di Marcia.

Felipe Alvarez Hermozo farà di tutto pur di vendicare la morte della sua amata e non esiterà a verificare anche l'alibi di Genoveva. Anche Mendez sospetterà di Salmeron, non solo per quanto riguarda il delitto di Marcia, ma anche per l'assassinio di Ursula. A questo punto, sembrerà chiaro che Santiago risulterà innocente. Genoveva nel frattempo, avrà un confronto con la domestica Laura.

Una vita spoiler: Mendez arresta Cesareo per l'omicidio di Marcia

Mentre Genoveva di ritroverà a dover rispondere alle domande del Commissario Mendez, Camino e Ildefonso decideranno di sposarsi il prima possibile. Felicia coglierà l'occasione per organizzare un doppio matrimonio facendo sposare i suoi due figli nello stesso giorno.

Ad Acacias arriverà un nuovo personaggio, Marcos Bacigalupe, una vecchia conoscenza di Felicia. Mendez invece, nel prosieguo delle puntate di Una vita, interrogherà ancora Cesareo e finirà per arrestarlo dopo aver trovato in suo possesso una medaglietta appartenuta a Marcia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Felipe convinto dell'innocenza di Cesareo assume la sua difesa

Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino all'8 agosto, Felipe verrà informato da Liberto dell'arresto di Cesareo. Alvarez Hermozo non crederà alla colpevolezza del guardiano e si adopererà per farlo scagionare. Pertanto, sentita ancora una volta la versione dei fatti dell'uomo, l'avvocato chiederà a Mendez di scarcerarlo.

In attesa di scoprire il destino del sorvegliante, ad Acacias si parlerà dell'imminente doppio matrimonio in casa Pasamar. Sia i domestici che i signori non potranno dare a modo di notare i diversi atteggiamenti delle due promesse spose: Cinta sarà raggiante, mentre Camino non riuscirà a mascherare la sua tristezza.

Questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 2 all'8 agosto. Si ricorda che la soap iberica attende i telespettatori nel consueto orario delle 14:10, a cui va aggiunto anche l'appuntamento in prima serata su Rete 4 il sabato sera, salvo cambiamenti dell'ultima ora.