Prosegue l'appuntamento in prime time con Battiti Live 2021, lo show musicale dell'estate di Italia 1 condotto anche quest'anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La showgirl calabrese, dopo l'esperienza maturata quest'anno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, è tornata di nuovo alla conduzione sfoggiando dei look che non passano inosservati. Tuttavia, durante la seconda puntata trasmessa ieri sera in tv, Elisabetta Gregoraci è stata sommersa anche di critiche per il suo stile di conduzione che non piace proprio a tutti.

Critiche e polemiche contro Elisabetta Gregoraci a Battivi Live

Nel dettaglio, lo stile di Elisabetta Gregoraci al timone di Battiti Live 2021 non ha messo d'accordo proprio tutti i fan della showgirl calabrese, molti dei quali si sono riversati sui social per postare dei messaggi di critica nei suoi confronti.

"Pensando intensamente che ci sono fior fiori di presentatrici a casa e la Gregoraci sta lì a presentare Battiti Live senza alcuna capacità, sconforto", ha scritto un utente mentre seguiva la seconda puntata dello show musicale trasmesso su Italia 1.

"L'incredibile e sbalorditiva capacità di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri di involvere nella pratica del palco. Ogni anno conducono peggio di quello prima, alla faccia dell'esperienza", ha scritto un altro utente social puntando il dito contro la coppia di conduttori del programma Mediaset.

'Banalità disarmante' scrivono sui social contro Gregoraci

"Manco il gobbo sa leggere, la Gregoraci è una senza talento mai vista", ha scritto ancora un altro telespettatore su Twitter. "Ho ascoltato due minuti di Battiti Live e mi sono subito beccato una domanda dalla banalità disarmante da parte della Gregoraci", ha replicato un altro spettatore.

Eppure, malgrado le polemiche e le critiche sul conto di Elisabetta Gregoraci, la nuova edizione di Battiti Live ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel.

Il debutto di Battiti Live premiato dagli ascolti

Lo show musicale curato da Radio Norba e in onda sulla "rete giovane" del gruppo Mediaset ha ottenuto un ascolto di circa 1,8 milioni di spettatori alla prima puntata, con uno share che è arrivato a sfiorare il 12%.

Numeri da far "impallidire" anche la prima serata di Canale 5 che, nelle ultime settimane, non riesce ad andare oltre l'8-9% di share con alcune serie tv e film.

Per Elisabetta Gregoraci si tratta del miglior risultato di sempre da quando è approdata alla guida di Battiti Live, dato che le precedenti edizioni viaggiavano su una media di circa il 9% di share. Un grande successo per l'ex signora Briatore ma anche per Mediaset, che può ritenersi soddisfatta dei risultati auditel.