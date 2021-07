L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 26 al 30 luglio 2021 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che Filippo si sentirà sempre meno sereno dopo l'operazione subita e tale situazione finirà per mettere in crisi anche Serena. Intanto Marina comincerà ad avere dei sospetti sul conto di Fabrizio mentre Silvia si renderà conto che è giunto il momento di far chiarezza con i suoi sentimenti.

Serena e Filippo sempre più in crisi: anticipazioni Un posto al sole 26-30 luglio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al prossimo 30 luglio 2021, rivelano che Filippo non sarà per niente sereno dopo l'intervento chirurgico che ha subito e l'amnesia che è subentrata e che gli ha letteralmente stravolto la vita.

Sartori, infatti, non ha più alcun ricordo degli ultimi anni della sua vita, compresi quelli trascorsi al fianco di Serena e di sua figlia, di cui non ricorda minimamente l'esistenza.

Tale situazione ha creato un vero e proprio terremoto nella vita di Serena, la quale in questi nuovi episodi apparirà sempre più sofferente e, al tempo stesso, in crisi per la situazione che si è venuta a creare.

Serena, infatti, cercherà di impegnarsi al massimo per far vivere tranquillamente Filippo ma tutti i suoi tentativi, almeno in questa fase iniziale, sembreranno vani e inutili.

Il ritorno di Pietro Abbate

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 26-30 luglio 2021, rivelano che ci sarà il ritorno in scena di Pietro Abbate.

Dopo un periodo di assenza, l'uomo tornerà di nuovo in azione e riapparirà in una condizione del tutto diversa.

L'uomo, infatti, si presenterà conciato male ma non per questo meno intenzionato a portare avanti il suo piano di vendetta.

Intanto Marina comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Fabrizio: la donna, infatti, si renderà conto che c'è qualcosa di non detto e che l'uomo le sta nascondendo qualcosa.

A questo punto, Marina deciderà di indagare per capire cosa sta accadendo all'interno del pastificio.

Marina indaga su Fabrizio: anticipazioni Un posto al sole 26-30 luglio

E, in effetti, la Giordano scoprirà che il pastificio non si trova affatto in buon momento dal punto di vista degli affari. La situazione è di forte crisi ma, Fabrizio, si rifiuterà di ascoltare i consigli e i suggerimenti che gli verranno dati da Marina.

Occhi puntati anche sulla situazione di Silvia. Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 luglio 2021, rivelano che la donna si renderà conto che è giunto il momento di far pace con se stessa e con i sentimenti che prova. Riuscirà a prendere una decisione finale e ad essere chiara e diretta con Michele?

Niko e Susanna, invece, complice il periodo di pausa dello studio legale avranno la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme.