Prosegue l'appuntamento con Battiti Live 2021, lo show musicale dell'estate attualmente in onda su Italia 1 dopo la messa in onda sui canali di Radio Norba.

Le puntate sono state già registrate nelle scorse settimane in Puglia e, durante il secondo appuntamento, c'è stato un episodio che ha messo in imbarazzo il cantante Fedez, protagonista indiscusso di questa estate musicale con la sua hit "Mille". La scena, trasmessa in diretta sui canali di Radio Norba, è stata poi tagliata su Italia 1 ma sta facendo il giro del web e dei social.

Imbarazzo per Fedez sul palco di Battiti Live 2021

Nel dettaglio, al momento della performance sul palco di Battiti Live 2021, Fedez si è accorto di essere in possesso di un microfono spento.

Il marito di Chiara Ferragni, quindi, stava cantando in playback e non ha accettato di portare a termine la sua esibizione in quel modo.

Fedez, infatti, senza alcun tipo di esitazione, ha fermato la propria esibizione sul palco di Battiti Live e visibilmente imbarazzato ha fatto un cenno per far capire alla regia che il suo microfono fosse spento e di conseguenza che non poteva portare avanti la sua esibizione.

La scena di Fedez è stata tagliata dalla puntata in onda su Italia 1

Così, dopo uno stacco della regia sulla faccia imbarazzata del cantante, ecco che la musica è stata interrotta ed è intervenuto il conduttore dello show Alan Palmieri, che ha cominciato ad urlare: "Microfono, microfono", chiedendo appunto che qualcuno portasse al più presto il microfono giusto a Fedez.

Tale scena, però, non è andata in onda nella versione di Battiti Live riadattata per la prima serata di Italia 1.

Durante la seconda puntata, trasmessa questo martedì sera in televisione, gli spettatori dello show musicale condotto dalla coppia Gregoraci-Palmieri, hanno assistito soltanto alla messa in onda della performance giusta di Fedez e non a quella con l'errore dovuto al microfono spento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il successo di Battiti Live in tv e sui social

Al di là di questo piccolo inconveniente che può capitare durante la messa in onda di un programma televisivo, va detto che questa edizione di Battiti Live è una delle più fortunate di sempre dal punto di vista degli ascolti.

La media delle prime puntate trasmesse supera la soglia di 1,6 milioni di spettatori medi a settimana pari a uno share che viaggia sopra l'11,50%.

Un grande successo per la trasmissione musicale di Italia 1 anche sui social, dove l'hashtag ufficiale dello show musicale, riesce sempre a conquistare la vetta della classifica dei trend topic della serata del martedì.

Cambio programmazione per la terza puntata di Battiti Live

Tuttavia, per la prossima puntata, Battiti Live cambierà programmazione. La terza serata dello show musicale in onda da Otranto, non andrà in onda di martedì ma verrà posticipata a giovedì 29 luglio.

Una scelta dettata dal fatto che martedì sera, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island 2021 e di conseguenza si è preferito evitare questa "lotta intestina" tra due programmi che si rivolgono entrambi a un pubblico molto giovane.