Stefano De Martino torna a raccontarsi in una lunga intervista dove ha avuto modo di parlare del suo nuovo percorso professionale e del perché ha scelto di lasciare il mondo della danza. Ormai diventato uno dei conduttori televisivi più quotati in Rai, De Martino ha parlato anche del suo rapporto con il figlio Santiago, frutto del suo grande amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez, diventata mamma per la seconda volta dieci giorni fa. A tal proposito, però, Stefano non ha proferito parola sull'ormai ex moglie, preferendo mantenere il silenzio.

Belen Rodriguez mamma-bis, l'ex marito Stefano non commenta

Nel dettaglio, nella lunga intervista che Stefano De Martino ha concesso alla rivista Vanity Fair, non ha proferito parola sul conto di Belen Rodriguez, con la quale è stato unito in matrimonio per diversi anni.

Il conduttore napoletano ha toccato diversi aspetti della sua vita, dalla famiglia alla carriera, ma non ci sono state domande legate al rapporto con Belen, mamma di suo figlio Santiago.

La showgirl argentina, dopo la fine del matrimonio con Stefano, ha voltato definitivamente pagina con il giovane Antonino Spinalbese, che l'ha resa mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì.

Stefano non ha parlato pubblicamente di Belen e del suo essere diventata mamma-bis, anche se nei giorni scorsi, sui social, ha lasciato il suo "like" alle prime foto social di Luna Marì che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram.

La verità sull'addio alla danza di Stefano De Martino

Nel corso dell'intervista, De Martino ha parlato anche del perché scelse di abbandonare di punto in bianco, il mondo della danza.

"Non ero straordinario e non avevo la grazia di un étoile", ha ammesso Stefano aggiungendo poi che se avesse smesso all'improvviso, di sicuro nessuno se ne sarebbe accorto.

Insomma, De Martino ha ammesso che come ballerino non ha lasciato il segno nel corso di questi anni, dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, prima come concorrente e poi come ballerino professionista del talent show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole di elogio di De Martino per Maria De Filippi

E così, archiviato il capitolo danza, Stefano si è cimentato nella conduzione, ottenendo dei buoni risultati. Nella prossima stagione televisiva, infatti, tornerà al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2 e poi a novembre condurrà una serata speciale dedicata ai festeggiamenti per i 60 anni della seconda rete.

Non sono mancate parole di elogio nei confronti di Maria De Filippi, che fin dal primo momento ha sempre creduto in lui.

"Una persona che quando lavora sacrifica ogni aspetto della sua vita", ha ammesso De Martino aggiungendo poi che è una professionista che affronta il suo mestiere con divertimento e passione.