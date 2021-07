Martedì 13 luglio in prime time su Italia 1 è andata in onda la prima puntata di Battiti Live 2021, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Un cast ricchissimo di ospiti musicali per un vero e proprio show che ha potuto contare anche sulla presenza di un corpo di ballo ufficiale. Tra i componenti spicca il nome di Tommaso Stanzani, ex protagonista dell'ultima edizione di Amici, finito al centro del Gossip per la sua love story con Tommaso Zorzi. Dopo la messa in onda del primo appuntamento, non sono mancate le critiche social per Elisabetta e Tommaso.

Elisabetta Gregoraci al centro di polemiche dopo Battiti Live

Nel dettaglio, dopo l'esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip , Elisabetta Gregoraci è tornata di nuovo alla conduzione di Battiti Live, che aveva avuto modo di condurre già in precedenza sempre su Italia 1.

Elisabetta si è presentata sul palco con un vestito particolarmente scollato che non è passato affatto inosservato anche se, in tanti, si sono concentrati sul suo stile di conduzione.

Da questo punto di vista, però, le critiche per la showgirl calabrese non sono state positive, dato che in molti hanno sottolineato il fatto che sebbene siano passati gli anni, il suo modo di condurre non sia per niente migliorato.

'Che disagio Elisabetta', sbottano i fan social

"Che disagio Elisabetta che tenta di fare la conduttrice. Imbarazzante. Dovrebbe fare solo la bella statuina", ha scritto un utente contro la conduttrice di Battiti Live.

"La Gregoraci una cosa senza leggere il gobbo riesce a dirla?", si è chiesto ancora un altro telespettatore che stava seguendo il programma musicale su Italia 1.

"Cioè la Gregoraci praticamente sa dire solo pazzesco e adoro. Poi ci chiediamo perché sta in televisione", ha sbottato ancora un altro telespettatore.

"Non è per niente adatta a questo ruolo. È improbabile a far tutto artisticamente parlando", scrivono ancora altri telespettatori sui social.

Le critiche anche contro Tommaso Stanzani

Insomma le critiche non sono mancate nei confronti della conduttrice di Battiti Live 2021, così come qualcuno ha criticato anche il ballerino Tommaso Stanzani.

In particolar modo, contro il ballerino di Amici 20, si è scagliato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sui social, gli ha dato del raccomandato per mezzo della sua love story con Tommaso Zorzi e dell'amicizia con Elisabetta, padrona di casa di Battiti Live.

"Quanto è forte Zorzi. È riuscito a far mettere dalla Gregoraci, Stanzani nel corpo di ballo. Ricordiamo che Stanzani era morto mediaticamente e fermo. San Zorzi da Milano. Tutto tra di loro", ha sbottato Rosica puntando il dito contro il giovane Tommaso.