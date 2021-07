Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati genitori di Luna. Nella notte del 12 luglio, infatti, la showgirl argentina ha pubblicato uno scatto del piedino di sua figlia nelle storie Instagram e ha condiviso con i suoi follower la gioia di essere mamma per la seconda volta. Anche Antonino ha pubblicato sui social una dedica per la sua primogenita. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, il parto non sarebbe avvenuto a Milano, dove Belen vive con il suo compagno, ma a Padova. Inoltre, dopo la nascita della bambina, sembrerebbe che i neo genitori si trasferiranno ad Albarella per trascorrere qualche giorno con la famiglia di Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez mamma bis: è nata Luna, avuta con Antonino Spinalbese

Nella giornata di sabato 11 luglio, Belen Rodriguez ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram, mentre era in automobile con il compagno Antonino Spinalbese e Veronica Cozzani, sua mamma. Probabilmente la showgirl era diretta a Padova dove aveva pianificato di partorire. Infatti, nella notte, la conduttrice di Tú sí que vales ha condiviso sui social, con i suoi follower, uno scatto di sua figlia scrivendo: ''C'è qualcuno che è nato adesso''.

Belen Rodriguez fa una dedica social ad Antonino Spinalbese e a Luna

Dopo avere annunciato su Instagram la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta, Belen ha fatto una dedica ad Antonino.

Rodriguez, infatti, ha pubblicato uno scatto sui social, mentre Spinalbese le dava un bacio sulla fronte, scrivendo: ''Vi amo''. Nella notte, inoltre, la presentatrice di Canale 5, ha commentato il risultato della finale degli Europei: ''Giornata fortunata! Forza la mia Italia! Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Antonino Spinalbese fa una dedica a Luna, la figlia avuta con Belen Rodriguez

Anche Antonino Spinalbese ha dato il benvenuto alla sua primogenita con uno scatto del piedino di sua figlia Luna su Instagram, scrivendo sotto al post: ''Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità''. Recentemente, il fidanzato di Belen Rodriguez aveva anche condiviso sul suo profilo social una fotografia di una culla, aggiungendo le parole che anticipavano l'emozione di diventare padre per la prima volta: ''Mi commuovo''.

In base ad indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sembrerebbe che la conduttrice di Tú sí que vales, una volta uscita dall'ospedale, trascorrerà qualche giorno ad Albarella, un'isola in provincia di Rovigo, in compagnia della famiglia di Antonino Spinalbese. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire nuovi dettagli sulla nuova arrivata.