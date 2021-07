Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole riservano molte sorprese per i fan affezionati.

Nelle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 luglio su Rai 3 alle ore 20:45, Serena proverà in tutti i modi ad aiutare Filippo con la sua grave amnesia. Nel frattempo Patrizio sarà desideroso di vivere la sua storia d'amore con Clara alla luce del sole. Intanto Filippo tornerà a casa e scoprirà di avere una figlia: l'uomo non si ricorderà ancora di essere padre e sarà colto da una crisi profonda. Samuel, invece, riconsegnerà la casa ad Alberto Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole: Serena aiuta Filippo a recuperare la memoria

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, trasmesse dal 12 al 16 luglio, Serena farà di tutto pur di aiutare Filippo a recuperare la sua memoria, ma non sarà per niente facile e la donna fallirà vari tentativi.

Intanto Rossella deciderà di non festeggiare la sua Laurea, ma non tutti saranno d'accordo con la sua decisione.

In seguito Bianca chiederà scusa a suo cugino per averlo preso in giro, ma il ragazzo sarà sempre più turbato. Marina, intanto, cercherà di consolare Roberto Ferri, ma il suo atteggiamento scatenerà delle conseguenze inattese.

Successivamente Serena cercherà di far vivere a Filippo il suo ritorno a casa, nel miglior modo possibile, ma non tutto andrà come previsto dalla donna.

Patrizio vuole vivere alla luce del sole la storia d'amore con Clara

Dopo aver scoperto di avere una figlia, Filippo andrà totalmente in crisi, mentre Serena avrà grandi difficoltà a gestire la situazione e sarà costretta a prendere una decisione il prima possibile.

Patrizio, invece, sarà stanco di nascondersi e deciderà di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Clara.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Jimmy passerà un periodo alquanto turbolento: il bambino sarà diviso tra Brenda e il suo complesso di indossare la calzamaglia da ballerino. Serena, intanto, fallirà il suo tentativo di risvegliare dei ricordi in Filippo riguardo il suo passato più recente. In seguito Samuel sembrerà pronto a lasciare la casa ad Alberto, mentre Raffaele consiglierà a Patrizio di riflettere riguardo i suoi sentimenti per Clara.

Infine, Franco vorrà aiutare Jimmy e gli insegnerà a difendersi dai bulli.

Le puntate di Un posto al sole in streaming online

Alcune delle puntate di Un posto al sole già andate in onda in televisione, possono essere riviste in streaming online, registrandosi sul sito ufficiale RaiPlay.it.

All'interno della piattaforma dedicata, oltre agli episodi della soap opera napoletana, si possono trovare anche alcuni video-clip, riguardanti le trame e i personaggi di Un posto al sole.