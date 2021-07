Belen Rodriguez e Stefano De Martino per anni hanno tenuto banco sulle riviste di Gossip con il racconto della loro tormentata storia d'amore, fatti di alti e bassi ma coronata anche all'arrivo del piccolo Santiago, frutto del loro grande amore. A distanza di un po' di tempo dal loro addio definitivo, i due hanno voltato pagina. Belen ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonino Spinalbese e proprio in questi giorni è diventata mamma per la seconda volta. Eppure, secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il suo grande amore resterebbe ancora il conduttore e ballerino napoletano.

Il retroscena di Rosica su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Nel dettaglio, Alessandro Rosica rispondendo alle domande dei fan sui social ha avuto modo di parlare anche della coppia composta da Belen e Stefano, che per anni ha tenuto banco sulle riviste di gossip e cronaca rosa.

Qualcuno ha chiesto a Rosica se Belen, in questo momento, sia innamorata di Antonino tanto quanto lo fosse in passato del suo ormai ex marito Stefano De Martino.

Ebbene, l'esperto di gossip che tiene banco sui social con le sue indiscrezioni e i suoi retroscena, ha svelato che per la showgirl argentina, il padre di suo figlio Santiago, sarebbe per sempre il suo grande amore.

"De Martino è stato e sarà sempre l'amore della sua vita", ha fatto sapere Rosica sui social parlando proprio della showgirl argentina.

La separazione con Stefano e l'amore con Antonino

Del resto, anche in passato, Belen non ha mai nascosto di aver lottato fino alla fine per poter salvare il matrimonio con Stefano e di aver sofferto moltissimo per la fine della loro relazione.

La showgirl, infatti, ammise che considerava la fine del matrimonio come una sorta di "fallimento personale", ma al tempo stesso si disse fiera di aver provato fino alla fine a salvare il suo rapporto con Stefano, al quale resterà per sempre legata in quanto padre del suo primo figlio.

Tuttavia, dopo la fine della sua storia con De Martino, la showgirl ha voltato definitivamente pagina e adesso è nuovamente felice al fianco di Antonino, che l'ha resa mamma per la seconda volta.

Il 'like' di De Martino alle foto della figlia di Belen e Antonino

Lunedì notte è nata la piccola Luna Marì, la secondogenita di Belen, diventata già popolare sui social dopo che la Rodriguez stessa ha scelto di condividere le prime foto post parto.

Un momento di grande gioia per Belen che, in questi giorni, si trova in vacanza proprio con la piccola Luna, Santiago e il suo compagno Antonino (come testimoniato sui social).

Intanto Stefano De Martino, dopo la nascita di Luna Marì, ha fatto sentire la sua vicinanza a Belen lasciando un "like" alle prime foto social della bambina.