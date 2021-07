Gemma Galgani si gode la sua estate e si prepara al ritorno in tv a Uomini e donne. La dama torinese, dopo essere stata al centro delle dinamiche per un anno intero, alle prese con nuovi amori che non sono sbocciati, ha fatto un bilancio della sua esperienza nel corso di un'intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi. Gemma ha parlato di come passerà l'estate, del suo rapporto con Isabella Ricci e non ha risparmiato delle frecciatine contro Tina Cipollari ma anche contro chi la vorrebbe fuori dallo studio del dating show Mediaset.

Il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne 2021-22

Nel dettaglio, durante l'ultimo periodo di messa in onda di Uomini e donne, c'è stata una vera e propria polemica social legata alla dama torinese.

In tanti, complice l'arrivo in trasmissione della nuova dama Isabella Ricci, hanno puntato il dito contro Gemma, ritenendo che per lei fosse giunto il momento di ritirarsi dalla trasmissione e cercare così l'amore altrove.

C'è stato addirittura chi si è rivolto direttamente alla produzione del programma di Maria De Filippi, per chiedere di "cacciar via" Gemma e di dare spazio a nuove dame, come avevano fatto con Isabella.

Ebbene, a distanza di qualche mese, Gemma ha replicato in maniera indiretta a queste polemiche sorte sui social nei suoi confronti.

La risposta di Gemma Galgani contro i detrattori

La dama torinese, infatti, ha confermato il suo ritorno in studio a Uomini e donne per la prossima stagione televisiva 2021-2022, ammettendo che non sarebbe ancora giunto il momento di starsene a casa, "a fare la maglia".

"Il lavoro ai ferri e lo scialletto sulle spalle, come dico sempre, possono ancora aspettare", ha dichiarato Gemma Galgani mettendo così a tacere i detrattori che le avevano consigliato di ritirarsi a "vita privata" e di smetterla di cercare il vero amore in trasmissione.

Insomma Gemma va avanti per la sua strada e nel corso della nuova intervista, non ha risparmiato neppure delle frecciatine nei confronti della sua nemica giurata Tina Cipollari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La frecciatina di Gemma contro Tina e Isabella

A tal proposito, le ha consigliato di preparare degli argomenti nuovi per la prossima edizione di Uomini e donne, in modo tale da smetterla di insultarla e criticarla gratuitamente. E poi ancora le ha consigliato di attuare anche un cambio look e di puntare su abiti maggiormente giovanili.

Per quanto riguarda, invece, il suo rapporto con la dama Isabella Ricci, Gemma ha ammesso che le due non si sentono e che non sono amiche.

Dopo la conoscenza a Uomini e donne e i diverbi che ci sono stati tra di loro, sembrerebbe proprio che non abbiano intenzione di conoscersi meglio.