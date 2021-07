Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le più amate sui teleschermi delle reti Mediaset. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Cinta Dominguez sarà entusiasta di sposare Emilio mentre sua cognata Camino Pasamar accetterà di sposare Ildefonso Cortes solo per non indispettire ulteriormente Felicia.

Una vita: due matrimoni ad Acacias

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate in onda tra qualche tempo in Italia raccontano che Acacias sarà protagonista di due matrimoni con protagonisti i fratelli Pasamar, che avranno un finale completamente diverso.

Tutto inizierà con precisione quando la ristoratrice convincerà Ildefonso e Camino a sposarsi lo stesso giorno di Cinta ed Emilio. Proprio quest'ultimo deciderà di seguire i Dominguez in Argentina dove ha intenzione di partire per un tour come cantante.

A tal proposito, Bellita e José Miguel non potranno partecipare ai preparativi di nozze della loro unica figlia visto che il marchesato de Los Pontes si prenderà carico di entrambi gli sposalizi. Un'esclusione che non troverà d'accordo Del Campo, che tuttavia preferirà non fare la guerra a Felicia per non rovinare la felicità dei due sposi.

Cinta ed Emilio diventano marito e moglie

Durante i prossimi appuntamenti dello sceneggiato, Emilio chiederà al nuovo cognato Julio di essere il suo testimone di nozze.

Ed ecco che Cinta si presenterà all'altare dove sarà accolta dal giovane Pasamar. Qui, i due giovani diventeranno in breve tempo marito e moglie davanti a Dio e gli uomini. Anche Arantxa parteciperà alla gioia dei due sposini dopo essere tornata per l'occasione nel vecchio quartiere di Acacias.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane Pasamar sposa Cortes senza amore

Successivamente Camino si presenterà con qualche minuto di ritardo alla cerimonia, facendo preoccupare Ildefonso. Cortes, infatti, temerà che la giovane Pasamar abbia rinunciato al matrimonio dopo aver tentato la fuga nei giorni precedenti. Tuttavia, la sorella di Emilio risponderà affermativamente alla domanda del sacerdote nonostante un'iniziale titubanza.

Alla fine, Camino diventerà a tutti gli effetti la moglie dell'erede del marchesato de Los Pontones, il quale sarà sicuro che i suoi sentimenti non siano ricambiati.

La ragazza non apparirà per nulla felice, infatti per lei inizierà uno dei momenti più difficili della sua vita.

La soap opera di Una vita va in onda da lunedì alla domenica su Canale 5 intorno alle 14:10 oppure in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".