Per Belen Rodriguez si avvicina il momento del tanto atteso parto. L'ex moglie di Stefano De Martino, a breve diventerà mamma per la seconda volta, dopo la grande emozione provata otto anni fa, quando divenne mamma del piccolo Santiago. La showgirl argentina ha ricostruito la sua vita al fianco del giovane Antonino Spinalbese, che è riuscito a far breccia nel suo cuore mentre Stefano De Martino, dopo qualche rumor su nuovi flirt, sembrerebbe far coppia fissa con la showgirl Paola Di Benedetto.

Si avvicina il momento del parto per Belen Rodriguez

Nel dettaglio, Belen Rodriguez è ormai pronta per la nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita frutto del suo grande amore con Antonino Spinalbese, il ragazzo che le ha fatto ritrovare il sorriso e la felicità, dopo la fine del suo rapporto con Stefano De Martino.

Un amore che ha lasciato il segno in Belen, la quale non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della sua relazione col papà del piccolo Santiago.

Per Belen, infatti, la separazione venne vissuta come una sorta di fallimento ma per fortuna è riuscita a trovare la chiave giusta per riprendersi e per voltare pagina e lo ha fatto con il giovane Antonino.

In queste ore, si vocifera che la showgirl argentina abbia scelto di partorire in una clinica a Padova, dove presta servizio la sua ginecologa di fiducia.

La seconda figlia di Belen dovrebbe nascere a Padova

Proprio lo scorso 6 luglio, Belen si sarebbe recata in clinica per fare degli accertamenti, dato che ormai mancherebbe davvero pochissimo.

La stessa Belen, sui social, ha recentemente postato delle foto col suo enorme pancione, annunciando di essere giunta alla 36esima settimana di gravidanza e di non veder l'ora di poter stringere tra le sue braccia la piccola Luna Marì.

Situazione diversa, invece, per il giovane Stefano De Martino. Da quando c'è stata la separazione con la showgirl argentina, è finito sui giornali per una serie di flirt che, tuttavia, non si sono mai tramutate in storie d'amore serie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stefano De Martino, si parla di flirt con Paola Di Benedetto

In queste ore, però, De Martino è tornato al centro della ribalta per un presunto flirt in corso con Paola Di Benedetto, ben nota al pubblico per essere una ex vincitrice del Grande Fratello Vip.

Recentemente i due sono stati beccati in barca insieme ma, fino a questo momento, i due diretti interessati non hanno confermato (ma neppure smentito) la notizia del flirt.

Eppure, i bene informati, rivelano che la frequentazione tra Stefano e Paola starebbe procedendo e che i due sarebbero molto presi l'uno dall'altro. Riuscirà a sbocciare l'amore dopo l'addio con Belen? Lo scopriremo nelle prossime settimane.