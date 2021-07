L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 si rinnova a partire dal prossimo mese di settembre. In queste settimane, però, gli attori protagonisti della seguitissima soap opera pomeridiana di Rai 1, sono già tornati sul set per le riprese dei nuovi episodi che si preannunciano particolarmente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena. Occhi puntati in primis sull'arrivo di nuovi personaggi che porteranno un po' di scompiglio nel grande magazzino: Tra questi vi segnaliamo Marco Sant'Erasmo, che debutterà proprio in questa sesta stagione.

Arriva Marco Sant'Erasmo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 rivelano che la contessa Adelaide e Umberto si ritroveranno a dover accogliere all'interno della loro villa, una delle new entry di questa stagione.

Trattasi di Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa, che metterà piede a Milano e alloggerà proprio presso l'abitazione dell'astuta zia.

Una presenza che non passerà di certo inosservata e c'è da scommettere che, col passare del tempo, la presenza di Marco scatenerà nuovi intrighi, colpi di scena e darà vita a trame ancora più intricate e coinvolgenti per gli spettatori e appassionati della serie.

Nino e Sofia entrano nel cast fisso de Il Paradiso 6

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso 6, rivelano che ci sarà grande spazio anche per le vicende di due giovani protagonisti che, nella stagione appena trasmessa, sono stati dei protagonisti secondari della storia.

Trattasi di Sofia e Nino, i cui ruoli in questa sesta stagione non saranno più "guest" ma entreranno a far parte del cast ufficiale della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro personaggio che è stato protagonista delle prime due stagioni di successo, trasmesse in prima serata (con ottimi risultati dal punto di vista auditel).

Il ritorno di Roberto Landi nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Trattasi del grafico pubblicitario Roberto Landi, che rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza durato ben cinque anni.

Tuttavia, in questo periodo in cui è stato assente, Roberto ha avuto modo di prendere piena consapevolezza di se stesso e infatti, tornerà a Milano, convinto e deciso del suo essere omosessuale.

Un ritorno che sarà particolarmente legato al personaggio di Vittorio Conti (alle prese con l'addio definitivo da Marta), dato che i due torneranno a lavorare insieme, proprio come accadeva ai vecchi tempi, prima che Roberto lasciasse Milano per cercare fortuna altrove.

Insomma un sesto capitolo che, dalle prime anticipazioni sembra promettere molto bene, per la gioia dei fan che in queste settimane stanno rivedendo le puntate della quarta stagione.

Buoni ascolti per Il Paradiso anche in replica

E, va detto, che pure in replica la soap opera di Rai 1 riesce a conquistare dei risultati d'ascolto molto dignitosi, con una media giornaliera che supera la doglia del milione di spettatori e uno share che tocca il 10-11%, contro la soglia del 15-16% registrata dalla serie turca Brave and Beautiful, trasmessa nella stessa fascia oraria su Canale 5.

Dal 13 settembre, però, torneranno in onda le nuove puntate in prima visione assoluta de Il Paradiso delle signore, che tornerà a sfidarsi contro il finale di Uomini e donne (la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi) e contro i daytime dei vari reality e talent show, trasmessi nel pomeriggio su Canale 5.