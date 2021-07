La puntata 45 di Sen Çal Kapımı vedrà Eda e Serkan alle prese con la convivenza forzata imposta dal giudice, scelta che è stata fatta per il bene delle piccola Kiraz. La vicinanza tra i due, però, li porterà a scoprire che in realtà non possono fare a meno l'uno dell'altra.

Serkan va a vivere insieme a Eda e Kiraz

La sentenza del giudice dopo l'udienza per la custodia di Kiraz sarà molto chiara: Serkan ed Eda, per il bene della bambina, dovranno vivere insieme sotto lo stesso tetto. I due quindi, dopo tanti anni, si ritroveranno a condividere la stessa vita.

Dentro di loro non desidereranno altro che quello, ma non lo daranno a vedere.

Ovviamente Eda detterà delle condizioni: se scoprirà una sola bugia da parte di Serkan, lui dovrà immediatamente lasciare la casa (sarà l'architetto ad andare a vivere dalla ragazza, ndr). Anche lui, però, detterà le sue condizioni: se beccherà una bugia di Eda, invece di rimanere a casa sua per due giorni, ci rimarrà per ben due settimane. Da quel momento in poi per i due inizierà una vera "sfida".

Serkan ed Eda 'in sfida': vogliono scovare le reciproche bugie

Serkan, per esempio, inizierà a provare a scovare una bugia di Eda: se non lo farà il prima possibile la ragazza potrebbe cacciarlo di casa. Intanto lei cercherà di tenere le sue emozioni sotto controllo, ma l'attrazione per l'architetto sarà troppo forte e temerà che prima o poi possa cedere e baciarlo.

Anche la piccola Kiraz ci metterà lo zampino, infatti chiederà alla mamma: "Tu ami Serkan Bolat?". Una domanda che compiacerà l'architetto, visto che dirà alla figlia: "Questa sì che è una bella domanda".

Eda confida di essere felice di avere Serkan a casa sua

Per cercare di non cedere alla tentazione, Eda potrà fare solo una cosa: scoprire una bugia di Serkan e dovrà farlo il prima possibile, anche perché capirà che l'architetto non avrà nessuna intenzione di andarsene: vuole vivere con i suoi due amori.

Eda, però, dovrà fare una rivelazione a se stessa, infatti anche a lei non dispiacerà il fatto che Serkan sia andato a vivere con lei e Kiraz, ma ovviamente non glielo farà sapere, perché se glielo dovesse dire lui non ci penserebbe due volte e si trasferirebbe subito da lei, quindi meglio che mantenga la cosa per sé.

L'unico problema sarà che Eda farà queste confidenze a qualcuno al telefono e non si accorgerà che proprio dietro di lei ci sarà Serkan intento ad ascoltare con attenzione la sua conversazione.

Successivamente la ragazza si accorgerà della presenza dell'architetto, quale sarà la sua reazione? L'appuntamento con la puntata 45 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 21 luglio, a partire dalle ore 20 (GMT+3), su Fox Turchia.