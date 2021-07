Era lo scorso 12 luglio quando Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì. Dopo giorni di polemiche e dolci post dedicati alla piccola, l'argentina ha deciso di usare i social network per far sapere che sta per tornare al lavoro. Ad una settimana esatta dalla nascita della sua bambina, la showgirl condurrà una puntata della nuova stagione di Tu sì que vales, che sarà registrata lunedì 19 a Roma.

Da neo mamma a conduttrice: Belen riparte subito

Mentre tutta Italia festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei, Belen diventava mamma bis.

Con una foto che ha pubblicato su Instagram poche ore dopo il parto, la soubrette ha informato i fan del lieto evento che lei e tutta la sua famiglia aspettavano con trepidazione.

In questi primi giorni di "convivenza" con la piccola, la bella Rodriguez ha pubblicato molti contenuti social di Luna Marì e dei primi momenti che stanno vivendo insieme, compresi quelli di insonnia.

Senza dare troppo peso alla polemica che è nata su un presunto favoritismo dell'ospedale in cui ha dato alla luce la figlia (pare che la struttura abbia "isolato" il terzo piano per un paio di giorni per garantire privacy e tranquillità alla presentatrice Mediaset), la 36enne si è dedicata esclusivamente ai figli e al compagno Antonino, che le è stato affianco per tutto il tempo.

L'annuncio di Belen sul ritorno in televisione

Domenica 18 luglio, Belen ha pubblicato su Instagram una tenerissima foto in cui appare abbracciata a Luna Marì. La showgirl ha approfittato del fatto che la piccola dormisse, per realizzare un dolce scatto che in poche ore ha ottenuto più di 260mila "mi piace" e oltre mille commenti.

"Ultimo riposino prima della partenza. Andiamo a lavorare", ha scritto la bella Rodriguez accanto all'immagine che la vede protagonista assieme alla bimba frutto dell'amore con Antonino Spinalbese.

Con questo breve messaggio, dunque, la conduttrice ha fatto sapere che nelle prossime ore tornerà alla guida di Tu sì que vales.

Dopo aver saltato la prima registrazione della nuova edizione (avvenuta proprio il 12 luglio, giorno in cui ha partorito), l'argentina è già pronta a rimettersi in gioco in ambito professionale affiancando Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara al timone dello show leader d'ascolti del sabato sera.

"Ti aspetto bellezza", ha commentato Sabrina Ferilli, giudice popolare del programma le cui registrazioni riprenderanno il 19 luglio negli studi Elios di Roma.

Le polemica sull'ospedale in cui ha partorito Belen

Nell'attesa di rivedere Belen all'opera a Tu sì que vales (nella prima registrazione pare sia stata sostituita da Giulia Stabile, ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici), i curiosi stanno ancora commentando le critiche che la showgirl ha ricevuto nei giorni immediatamente successivi al parto.

Una foto che ha fatto il giro della rete, mostrava un comunicato col quale gli addetti ai lavori dell'ospedale Giustinianeo di Padova informavano i pazienti e i parenti degli stessi che per un breve periodo due ascensori che portano al terzo piano sarebbero stati disattivati "causa Belen e fino a nuovo ordine".

Dopo che in tanti hanno accusato la struttura di aver favorito una celebrità a discapito di tante altre mamme "normali", il direttore è intervenuto per chiarire che nessun piano sarebbe stato bloccato e che la famiglia Rodriguez non avrebbe ricevuto un trattamento privilegiato.

"La signora ha occupato una stanza a pagamento e il reparto non ha ricevuto rallentamenti", ha fatto sapere il capo dell'ospedale prima di chiarire che la vigilanza era presente per evitare che i fan infastidissero la neo mamma e gli altri pazienti del reparto.