Sono passati solamente due giorni da quando Belen ha usato i social network per far sapere di aver messo al mondo la piccola Luna Marì . Alle ore 12:47 del mattino di lunedì 12 luglio, la soubrette è diventata mamma bis (il primogenito Santiago De Martino ha compiuto otto anni lo scorso aprile). La bambina pesa 2,9 chilogrammi ed è nata dopo un parto naturale: la bella Rodriguez ha già posato con la neonata in braccio e le foto che ha pubblicato su Instagram hanno raccolto migliaia di "like".

A tante persone, infatti, non va giù il fatto che l'argentina possa aver bloccato un intero piano di un ospedale, togliendo spazio ad altre mamme che come lei sono in procinto di partorire. Il sito che per primo si è occupato di questa vicenda ha fatto sapere: "I pulsanti degli ascensori che conducono al terzo piano sono stati disabilitati, l'intera area è riservata alla celebrità ".

