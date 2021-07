Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera napoletana Un posto al sole che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, con le anticipazioni degli episodi che saranno visibili dal giorno 26 al 30 luglio del 2021. Filippo (interpretato da Michelangelo Tommaso) non riuscirà a trovare la giusta serenità e anche Roberto (attore Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà sotto stress e sotto pressione per lo stato di salute di suo figlio e per la possibile partenza da Napoli da parte di Marina (attrice Nina Soldano). Nel frattempo Silvia (attrice Luisa Amatucci) deciderà di fare chiarezza nella sua storia sentimentale e sarà pronta anche a parlare una volta per tutte con Michele (interpretato dall'attore Alberto Rossi).

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".