Weekend da separati per Can Yaman e Diletta Leotta: la coppia più discussa del momento continua a essere al centro dell'attenzione e della ribalta mediatica del momento, complice il fatto che in questi giorni sono stati avvistati separatamente in due posti diversi, mentre si godevano le vacanze estive. Un indizio che non è passato inosservato ai fan e neppure all'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale continua a sostenere che la love story tra i due sia giunta al capolinea, al punto che ormai la Leotta non mostrerebbe più neppure l'anello di Can.

Vacanze separate per Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, dopo voci e rumors sul weekend da separati, è arrivata la conferma diretta da parte della stessa Diletta Leotta che questo pomeriggio ha postato delle stories sul suo profilo Instagram, confermando di fatto di essere in Sardegna.

La conduttrice sportiva si è ripresa nel momento in cui eseguiva una lezione di yoga in solitaria e, successivamente, mentre realizzava dei contenuti social per R 101, la radio di cui è uno dei volti di spicco da diversi anni.

In questa vacanza in Sardegna, Diletta è apparsa completamente da sola: al suo fianco, infatti, non vi era Can Yaman, che in quelle stesse serate si trovava in Puglia, precisamente a Otranto.

Diletta si mostra senza anello: tra i due sarebbe finita

L'attore turco di DayDreamer e Mr Wrong è stato intercettato da un nutrito gruppo di fan e curiosi che si sono avvicinati a Can per chiedergli una foto, alla quale il divo turco non si è sottratto, rispondendo con gentilezza e garbo.

Sta di fatto che, questa vacanza da separati ha accesso notevolmente l'attenzione sulla coppia, al punto che si è ipotizzato a gran voce che la storia tra i due sia già terminata.

A fornire degli ulteriori indizi ci ha pensato Alessandro Rosica, il quale ha sottolineato il fatto che Diletta si sarebbe mostrata in Sardegna senza avere il preziosissimo anello di fidanzamento, che le era stato regalato da Can Yaman e che mostrava sempre fino a pochi giorni fa.

Prosegue il silenzio della coppia Can Yaman - Diletta Leotta

A quanto pare, quindi, la conduttrice sportiva avrebbe tolto l'anello che le era stato regalato dal suo fidanzato e per Rosica non ci sono più dubbi sul fatto che la loro relazione sia terminata.

"Anche senza anello. Altra conferma. Da 11 giorni sono separati in tutti i sensi", ha scritto Rosica sui social confermando di fatto che tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta, la relazione sarebbe già terminata.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Gli indizi di questo weekend non mancano, anche se i due protagonisti del gossip del momento non hanno ancora proferito parola sulle voci che li riguardano.