Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 30 luglio sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare di Silvia e di Giancarlo. La proprietaria del Caffè Vulcano, infatti, dovrà prendere una decisione definitiva sulla sua relazione con Michele. Marina, invece, si ritroverà a scoprire qualcosa su Fabrizio e i suoi problemi al pastificio. Mentre Roberto Ferri sarà preoccupato per il figlio Filippo, entrambi si ritroveranno faccia a faccia con una grave emergenza che porterà il marito di Serena a cercare di recuperare la memoria a tutti i costi.

Intanto Niko e Susanna passeranno del tempo assieme mentre Patrizio prenderà una decisione in merito al suo rapporto con Clara.

Anticipazioni Un posto al sole puntate fino al 30 luglio: nuovi problemi per Marina

Settimana difficile per alcuni abitanti di Palazzo Palladini. Filippo, infatti, continuerà ad avere delle grosse difficoltà a causa della sua amnesia. La sua presenza a casa del padre, inoltre, non gli renderà affatto le cose facili. Ferri, oltre ad essere in crisi per la situazione del figlio dovrà fare i conti con la possibile partenza di Marina Giordano. Quest’ultima avrà a sua volta altri problemi a cui pensare e che riguarderanno in modo particolare Fabrizio. Notando che l’uomo si comporta in modo strano, la Giordano deciderà di vederci chiaro e comincerà ad indagare.

Sarà così che si scoprirà che il pastificio di Fabrizio non sta andando bene come dovrebbe. Marina proverà ad aiutare Fabrizio con alcuni suggerimenti, ma l'uomo non ne verrà sapere di prenderli in considerazione. Questa situazione finirà inevitabilmente per compromettere il rapporto con la Giordano.

Un posto al sole: Pietro Abbate malridotto da due balordi

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, sarà un periodo abbastanza difficile anche per Silvia la quale si ritroverà a dover riflettere sulla sua relazione coniugale che sembra ormai morta: la donna parlerà a Michele dei loro problemi? Serena, invece, a malincuore, prenderà coscienza del perdurare dell’instabile situazione di suo marito Filippo.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà a parlare anche di Pietro Abbate. Quest’ultimo, che ormai sembra un uomo finito, verrà ridotto malamente da due balordi. Proprio quando sarà sul punto di gettare la spugna, Pietro intravedrà qualcosa che riaccenderà la sua sete di vendetta. Raffaele e Ornella, invece, constateranno di avere due modi differenti di approcciarsi alla vita dei figli. Patrizio, frattanto, prenderà in pugno la situazione riguardante la relazione tra lui e Clara, dopo essere stato spronato da un’iniziativa della Curcio.

Filippo fa un altro tentativo per recuperare la memoria: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, una grave emergenza investirà sia Filippo sia Roberto e il tempo vestirà un ruolo fondamentale.

La situazione sarà talmente drammatica che, a quanto pare, le cose potrebbero non finire affatto bene. Volendo a tutti i costi recuperare la sua memoria, Filippo si deciderà a fare un altro tentativo. Nel frattempo, Raffaele e Franco soccorreranno Guido, vittima di un'aggressione durante la quale subirà il furto della pistola d’ordinanza. Sempre più divisa tra il romanticismo di Samuel, il quale finalmente riuscirà a invitarla a cena, e l’attrazione che prova nei confronti di Vittorio, la bella Speranza dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e prendere una definitiva posizione. Chi tra i due ragazzi avrà la meglio? Nel frattempo Niko e Susanna coglieranno l’occasione di poter trascorrere un pochino di tempo insieme: che cosa succederà?