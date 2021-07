La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due protagonisti del Gossip di questa calda estate 2021, sono stati protagonisti di una vacanza che si sono concessi insieme in Turchia, durante la quale, l'attore ha presentato la conduttrice ai suoi familiari. Tuttavia, Can e Diletta non sono stati risparmiati dalla presenza dei paparazzi, che si sono messi sulle loro tracce, e li hanno immortalati anche in un momento di passione in acqua, tanto da scatenare le reazioni contrariate dei fan social.

Vacanza bollente per Can e Diletta

Nel dettaglio, Can e Diletta sono stati protagonisti per due settimane di una vacanza che si sono concessi in Turchia, durante la quale l'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, ha colto l'occasione per presentare la sua nuova fiamma ai familiari, che fino a quel momento l'avevano conosciuta solo sui giornali e tramite social.

Un incontro che ha dato i suoi frutti, dato che la mamma di Can ha postato anche delle foto in cui appare al fianco della fidanzata di suo figlio, visibilmente contenta.

Ma, durante il lungo soggiorno in Turchia, Can e Diletta sono stati beccati dai paparazzi anche durante dei momenti di passione in acqua.

Estate d'amore per Can e Diletta in vacanza in Turchia

Gli scatti bollenti sono stati pubblicati, in esclusiva, dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, che già in passato aveva beccato la coppia del momento in teneri atteggiamenti.

"Scandalo al sole. Travolti dalla passione nel mare della Turchia", ha scritto in copertina il settimanale di Signorini, pubblicando gli scatti della vacanza d'amore bollente della coppia di questa estate.

Scatti che non sono passati inosservati ai tantissimi fan, molti dei quali hanno storto il naso e hanno puntato il dito contro Can Yaman e Diletta Leotta.

"Sempre senza fotografi, anche in Turchia", ha scritto Alessandro Rosica su Instagram commentando le foto della coppia.

I fan polemici contro la coppia Can Yaman - Diletta Leotta

"Ma chi se ne frega, avete proprio rotto con questi due. Cambiate disco", ha scritto invece un altro utente social che, a quanto pare, non apprezza più l'onnipresenza della coppia Can-Diletta sulle varie riviste di gossip e cronaca rosa.

"Non gli rimane che i giornaletti, perché la professione dell'attore se l'è persa per strada", ha scritto ancora un'altra fan che ha puntato il dito contro il divo turco, protagonista di diverse fiction di successo nel nostro Paese.

"Sono sette mesi che escono servizi su di loro. Sono ridicoli", ha sentenziato ancora un'altra fan che, a quanto pare, non crede nella veridicità di questa relazione tra Yaman e Leotta.