Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando la loro relazione è venuta a galla. Nella giornata di martedì 13 luglio, Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto della copia del momento, mentre si baciavano in un noto locale milanese, durante la serata precedente. In base al messaggio privato ricevuto, sembrerebbe che fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn le cose vadano a gonfie vele.

Can Yaman a Milano con Diletta Leotta: la segnalazione di Deianira

Can Yaman ha trascorso la serata di lunedì 12 luglio con la sua fidanzata Diletta Leotta.

In base ad un'indiscrezione del paparazzo Paolone, la coppia del momento ha cenato in un noto ristorante del capoluogo lombardo. Deianira Marzano, invece, ha pubblicato una segnalazione ricevuta da un suo follower, che l'ha informata che l'attore di Istanbul e la conduttrice sportiva di Dazn si sono recati anche in un locale di Milano. Secondo quanto ricevuto dall'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, i due innamorati avrebbero dimostrato di essere in sintonia fra di loro.

Can Yaman si scambia effusioni con Diletta Leotta

Deianira Marzano ha pubblicato, sulle sue storie Instagram, uno scatto di Yaman e Leotta, mentre si abbracciano e si baciano, riportando quanto le è stato scritto da un follower: ''Diletta e Can ieri sera al Just Cavalli di Milano.

Chi era lì ha affermato di avere visto una coppia affiatata e continuavano a scambiarsi baci e coccole''. In base a quanto trapelato, sembrerebbe quindi che fra l'attore turco e la showgirl le cose procedano a gonfie vele.

La storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta

Nonostante qualcuno abbia dei dubbi sulla relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia continua a mostrarsi sorridente sia sui social, che nella vita quotidiana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due fidanzati, infatti, continuano a trascorrere l'estate fra vacanze e serate insieme. Recentemente Diletta si è recata in Turchia per conoscere la famiglia del suo compagno, mentre nel weekend del 10 luglio si sono recati in Liguria, per passare del tempo al mare. I due innamorati sembrerebbero quindi fare sul serio, anche se qualcuno continua a sospettare che il loro fidanzamento sia soltanto stato creato a tavolino per questioni di business.

Fra le persone che dubitano della veridicità dell'unione fra il protagonista di DayDreamer e la presentatrice sportiva ci sono anche il paparazzo Paolone e Alessandro Rosica, che non hanno mai creduto alla relazione fra l'attore di Istanbul con la conduttrice. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per la coppia del momento ci saranno i fiori d'arancio.