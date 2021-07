Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica e questa estate, i due innamorati del momento, si sono concessi anche una "fuga" allo stadio. La coppia ha assistito insieme alla prima partita degli Europei 2020 dell'Italia, impegnata proprio contro la Turchia, paese d'origine dell'attore protagonista di Mr Wrong e DayDreamer. A distanza di qualche settimana, Diletta ha ammesso di aver apprezzato molto il fatto di aver potuto assistere a un match da "semplice" spettatrice e non nelle vesti di conduttrice.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta insieme allo stadio per Euro 2020

Nel dettaglio, le foto di Can e Diletta insieme allo stadio Olimpico di Roma, per seguire l'incontro tra Italia e Turchia valido per Euro 2020, hanno fatto il giro del web.

La Nazionale italiana, in quell'occasione, è riuscita a imporsi sulla Turchia e Diletta non ha perso occasione per "sbeffeggiare" il suo fidanzato.

A distanza di un paio di settimane da quella partita, che Diletta ha avuto modo di assistere allo stadio da spettatrice assieme al suo amato fidanzato, la conduttrice ha ammesso di aver "goduto molto".

Il commento di Diletta Leotta sul match

"Assistere allo stadio senza lavorare è stato godimento puro", ha ammesso Diletta Leotta a poche ore dalla finalissima tra Italia e Inghilterra, il match che decreterà la nazionale vincitrice di questo Europeo 2020.

Nel corso della nuova intervista, Diletta ha fatto anche un suo personale bilancio dell'avventura degli Azzurri in questa competizione, ammettendo di avere un suo calciatore preferito.

"Leonardo Spinazzola. Vederlo uscire in lacrime è stato un colpo al cuore: è un esempio di coraggio e lotta, il simbolo dell'Italia", ha ammesso la conduttrice sportiva che dal prossimo settembre tornerà di nuovo sui campi di calcio, pronta a raccontare il campionato di Serie A con Dazn, la piattaforma streaming che ha acquistato i diritti delle partite per i prossimi anni.

Si torna a parlare di matrimonio tra Can Yaman e Diletta

Intanto Diletta continua a essere anche al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima e seguitissima storia d'amore con Can Yaman.

Dopo il viaggio in Turchia, durante il quale Can ha presentato la sua fidanzata ai familiari, si è tornato a parlare anche di un possibile matrimonio in arrivo.

Sembrerebbe, infatti, che la mamma di Can Yaman avrebbe dato il suo "via libera" alle nozze tra suo figlio e Diletta, dopo essere stata piacevolmente colpita dalla conduttrice.

La possibile data del matrimonio potrebbe essere quella del 16 agosto, giorno in cui Diletta Leotta festeggerà anche il suo trentesimo compleanno.