Samantha e Alessio si sono conosciuti nell'ultima edizione di Uomini e donne e si sono fidanzati. Nella giornata di sabato 10 luglio, in rete, hanno cominciato a circolare gossip in merito a un avvicinamento che Cennicola avrebbe avuto nella serata di venerdì 9 luglio, con una ragazza misteriosa, in un locale. La vicinanza dell'ex corteggiatore con un'altra donna è stata documentata da scatti fotografici e, sia Deianira Marzano, sia Amedeo Venza, hanno commentato la vicenda.

Uomini e Donne: Alessio fotografato con un'altra, senza Samantha

Nella serata di venerdì 9 luglio, l'ex tronista di Uomini e Donne, Samantha, ha annunciato ai suoi follower che sarebbe andata a letto presto quella sera.

Nella giornata di sabato 10 luglio, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione riguardo al compagno di Curcio che, mentre la sua fidanzata era a casa a dormire, sarebbe andato in un locale. In quell'occasione, l'ex corteggiatore romano è stato fotografato in compagnia di una ragazza, al momento ignota, mentre erano vicini e abbracciati.

Uomini e Donne, le foto di Alessio senza Samantha: le ipotesi

Deianira Marzano, nella giornata di sabato 10 luglio, ha mostrato ai suoi follower una segnalazione ricevuta su Alessio Cennicola. Quest'ultimo è stato fotografato in un locale, nella sera precedente, mentre abbracciava una ragazza. L'influencer campana non ha escluso che la ragazza in foto potesse essere Samantha e, a tal proposito, ha scritto: ''A me francamente, guardando bene sembra lei''.

Poco dopo, Marzano ha ipotizzato potesse trattarsi anche semplicemente di un'amica dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne e non per forza di un'amante. Deianira ha fornito anche un ulteriore scenario, ossia quello che l'ex tronista e il fidanzato abbiano creato a tavolino il gossip con il presunto tradimento, soltanto per fare parlare di loro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Samantha e Alessio smettono di seguirsi sui social

Nel frattempo, anche Venza ha provato a fare luce sulla vicenda. Nella mattinata di domenica 11 luglio, infatti, l'opinionista social ha pubblicato alcune storie riguardanti l'ipotetica crisi fra i due fidanzati. Amedeo ha scritto: ''Una coppia di Uomini e Donne ha smesso di seguirsi, praticamente adesso quando sono in crisi ce lo fanno sapere tramite il segui su Instagram'', informando successivamente che si stava riferendo a Samantha Curcio e ad Alessio Cennicola.

Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni o dichiarazione da parte dei diretti interessati, per scoprire se la storia d'amore fra l'ex tronista e il suo corteggiatore è terminata.