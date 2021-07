Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Da un po' di giorni non si fa altro che parlare della presunta rottura in corso tra i due fidanzati. A parlarne è soprattutto l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale ha rivelato che da 13 giorni i due non sarebbero più in contatto e non si sarebbero più visti.

In queste ore, però, in molti hanno notato che Can Yaman è sbarcato in Sardegna, dove fino a pochi giorni fa si trovava anche la conduttrice sportiva. Possibile che siano insieme?

Anche in questo caso, Rosica ha smentito l'indiscrezione.

La coppia Can Yaman-Diletta Leotta di nuovo insieme in Sardegna?

Da quando sono rientrati in Italia dopo il viaggio fatto in Turchia dove Diletta ha conosciuto anche i familiari dell'attore, la situazione tra i due sarebbe drasticamente cambiata, al punto che non sono stati più visti insieme sui social.

Can e Diletta hanno intrapreso due strade differenti: ognuno per conto suo, mentre si godevano le vacanze estive in compagnia dei rispettivi amici.

E così, mentre Leotta si rilassava in Sardegna, Can Yaman ha iniziato una sorta di "tour" per l'Italia, sbarcando prima in Puglia, poi in Campania, e in queste ore ha pubblicato delle stories in cui ha fatto sapere di essere approdato in Sardegna.

Il retroscena di Rosica su Can e Diletta

Immediata la reazione dei fan, i quali hanno subito ipotizzato che Can Yaman potesse aver raggiunto Diletta Leotta, visto che la conduttrice aveva postato un nuovo scatto proprio dalla Sardegna.

A fare un po' di chiarezza su questa storia ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha precisato e ribadito ancora una volta che tra Can Yaman e Diletta non c'è stato nessun ricongiungimento e che i due sarebbero separati.

"Diletta non è in Sardegna e ha rotto assolutamente con Can Yaman", ha sottolineato Rosica, precisando poi che la conduttrice in queste ore si troverebbe a Milano e che la sua prossima meta estiva sarebbe Montecarlo.

'Non si sono visti', svela Rosica parlando di Yaman e Diletta in Sardegna

"Non stanno insieme e non si sono visti.

13 giorni senza vedersi. Lei per i fatti suoi come anche lui. È finita", ha sentenziato ancora una volta Rosica, svelando l'ennesimo retroscena sulla coppia più chiacchierata e discussa del momento.

I due, quindi, non sarebbero insieme in Sardegna, e un ulteriore indizio giunge da un avvistamento di Can Yaman in un locale senza Diletta al suo fianco. È finita definitivamente? Si attendono soprattutto dichiarazioni ufficiali da parte delle due celebrità.